Politik Vilseck

26.02.2018

Sorghof. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge als aktuelles Thema stand im Mittelpunkt des politischen Frühschoppens der Wählergemeinschaft Arbeitnehmer-Eigenheimer. Vorsitzender Markus Schertl forderte vor zahlreichen Besuchern ebenso wie die Freien Wähler im Landtag als gerechte Lösung die komplette Abschaffung, denn nicht nur die Anlieger und Grundstückseigentümer verursachten die Straßenschäden. Reiche Kommunen im Umfeld von München erheben keine Ausbaubeiträge, sie hätten gar keine entsprechende Satzung.

Bürgermeister Hans-Martin Schertl informierte über einige laufende Großprojekte. Der Neubau des modernen und zukunftsfähigen Bauhofs mit einem Kostenvolumen in Höhe von 4,9 Millionen Euro solle im Spätherbst abgeschlossen sein, kündigte er an. Heuer werde das Neubaugebiet Südhang Weidenstock mit 60 Bauparzellen erschlossen, der Verkauf der Bauplätze solle im April beginnen. Die Parzellen seien zwischen 550 und 1000 Quadratmeter groß. Das Baugebiet sei an die Straßen sowohl nach Vilseck als auch nach Schlicht angebunden. In Sorghof plane der Stadtrat heuer die Wasserleitungen in der Kürmreuther, der Auerbacher und der Schulstraße zu erneuern. Außerdem würden in dieser Ortschaft schadhafte Stellen an einigen Kanälen saniert. Die Stadt werde die Sorghofer zu einer Infoversammlung zu diesem Thema einladen, sagte Schertl.In der Diskussion verwahrte sich 3. Bürgermeister Heinrich Ruppert scharf gegen seiner Meinung abwertende Äußerungen des CSU-Landtagsabgeordneten Harald Schwartz über die Freien Wähler. "Dass an Aschermittwoch mal kräftige Statements kommen, ist bekannt", sagte Ruppert. Aber aus den beleidigenden Worten des CSU-MdL über die Freien Wähler spreche die "Arroganz der Macht". Der Abgeordnete habe wohl schon vergessen, dass die Freien Wähler mit der Abschaffung der Studiengebühren und der Wiedereinführung des G 9 zwei erfolgreiche Volksbegehren umgesetzt hätten, betonte Ruppert.Auch ein drittes Volksbegehren der Freien Wähler werde erfolgreich sein, denn bei der Unterschriftensammlung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge sei der Unmut der Bürger zu spüren. Auch in Sorghof trugen sich Besucher ein.