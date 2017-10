Politik Vilseck

27.10.2017

Nahezu fünf Millionen Euro gibt die Stadt Vilseck für ihren Bauhof aus. Der Neubau wurde notwendig, nachdem ein Feuer im November 2015 diese städtische Einrichtung zerstört hatte. Nun wurde Richtfest gefeiert.

Unter den 70 Teilnehmern an dem Festakt begrüßte Bürgermeister Hans-Martin Schertl vor allem die Bauhofmitarbeiter, für die diese neuen Gebäude errichtet werden. In Anwesenheit von Vertretern der Baufirmen und der Planungsbüros mit Chefplaner Wolfgang Schultes aus Grafenwöhr an der Spitze betonte Schertl, dass für den neuen Bauhof zukunftsweisend geplant worden sei. Insgesamt vier große Einzelgebäude würden errichtet, wodurch eine imposante Anlage entstehe - allein das Hauptgebäude sei 100 Meter lang. Die Stadt Vilseck investiere hier 4,9 Millionen Euro - nach Kläranlage, Burgsanierung und Generalsanierung der Mittelschule ein weiteres Großprojekt.Der Brand im alten Bauhof 2015 habe einen Neubau erforderlich gemacht, blickte der Bürgermeister zurück, und zwar gemäß Beschluss des Stadtrat am alten Standort. Zuerst wurde eine neue Zufahrtsstraße für 160 000 Euro gebaut. In relativ kurzer Zeit legte dann eine Arbeitsgruppe aus Bauhof, Verwaltung und Stadtrat zusammen mit den Planern die Ausbaugröße des neuen Bauhofes fest. Im Oktober 2016 stimmte der Stadtrat den Bauvorlagen mit 19:0-Stimmen zu. Nach der Ausschreibung wurde im April 2017 der Auftrag für die Baumeisterarbeiten an die Firma Dechant aus Weißmain vergeben. Mittlerweile wurden auch Zimmererarbeiten, Gerüstbau, Dachdecker- und Spenglerarbeiten, Fenster, Tore und Elektroarbeiten beauftragt.In den vergangenen Monaten war wöchentlich der Baufortschritt zu erkennen. Die Dimensionen der einzelnen Gebäude sind bereits zu sehen, das Hauptgebäude ragt bereits in voller Größe in die Höhe. Das überdachte Schüttgutlager wird als erstes Gebäude nutzbar sein. Die Form der Waschhalle mit Waschplatz ist sichtbar, die Unterstellhalle bildet den Abschluss.Der Bürgermeister bedankte sich bei Planern und Baufirmen für die schnelle Arbeit: "In kürzester Zeit wurde Beeindruckendes geleistet." Besonders stellte er Bauamtsleiter Stefan Ertl heraus, der sich überdurchschnittlich engagiert und die Arbeiten federführend begleitet habe. Der Stadtrat habe bewusst auf einen zukunftsfähigen Bauhof gesetzt und sei bereit gewesen, viel Geld in die Hand zu nehmen. Schertl bedauerte, dass es vom Freistaat Bayern keine Zuschüsse gebe."Auch wenn es noch etwas dauern wird, bis der letzte Nagel eingeschlagen und der neue Bauhof bezugsfertig ist, können wir künftig einen modernen Bauhof präsentieren, der den Erfolgsweg der Stadt widerspiegelt. Wir dürfen stolz auf dieses Bauwerk sein", sagte der Bürgermeister. Für Herbst 2018 kündigte er die Einweihung an.Zimmerermeister Martin Birner von der Zimmerei Schuller aus Ammerthal brachte dann den Richtbuschen an und gab einen Richtspruch zum Besten. Mit jeweils einem Glas Sekt ließ er den Bauherren, die Planer, die Bauarbeiter und die künftigen Nutzer der Gebäude hoch leben. Anschließend bestand Gelegenheit, die einzelnen Gebäude zu besichtigen, ehe es zum Hebmahl ging.