28.09.2017

Mit einem heftigen Gewitter begann die Sitzung des Vilsecker Stadtrats. Das Unwetter war wenige Tage zuvor über der Stadt niedergegangen. Es hatte nach einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus an der Kürmreuther Straße in Sorghof für den Einsatz des Bauhofs gesorgt und beschäftigte nun das Gremium.

Verfahren eingestellt

Derzeit kein Bedarf

Elektromobilität Über die Gesellschaft Infrastruktur im Landkreis sollen der Ausbau der Elektromobilität und das Aufstellen von Ladesäulen gefördert werden. Hierzu gab es entsprechende Untersuchungen. Der Vilsecker Stadtrat ist dem Ausbau der Elektromobilität grundsätzlich positiv eingestellt, möglicherweise wird eine Elektro-Ladesäule im Bereich Marktplatz oder Herrengasse ins Auge gefasst. Aus einem Förderprogramm des Freistaats Bayern gibt es eine Bezuschussung von 40 Prozent (maximal 3000 Euro) für einen Ladepunkt und von 40 Prozent (höchstens 5000 Euro) für den Anschluss an das Stromnetz. Der Stadtrat diskutierte, ob eine normale Ladesäule ausreicht oder es einer Schnellladestation bedarf. Man kam überein, zunächst ein Angebot für beide Möglichkeiten einzuholen. (e)

Den städtischen Mitarbeitern zu danken war Bürgermeister Hans-Martin Schertl und dem Stadtrat ein Bedürfnis. Denn der Blitzeinschlag in die städtische Wasserleitung hatte einen Rohrbruch vor dem Haus zur Folge, der die Bauhofarbeiter bis 20 Uhr mit Grabungsarbeiten beschäftigt. Kurz nach Mitternacht hieß es wieder "Wasser marsch" im Leitungssystem, das der Blitz beschädigt hatte.Am Montag und Dienstag darauf traten in der Kürmreuther Straße erneut Rohrbrüche auf - wieder mussten die Bauhofmitarbeiter nachts ran. Und um das Maß voll zu machen: Auch in der Sudetenstraße in Sorghof kam es zu einem Rohrbruch, darüber hinaus hatte der Bauhof in der vergangenen Woche einen Rohrbruch in Axtheid und am Langen Steg zu beheben. So waren die Arbeiter dreimal nachts sechs bis acht Stunden im Einsatz, "damit die Bürger nur kurz auf die Wasserlieferung verzichten mussten", so Schertl.Bereits 2008 hat der Stadtrat vorbereitende Untersuchungen sowohl für die Innenstadt als auch für den Bereich Bahnhofstraße beschlossen und das Büro Meyer-Schwab-Heckelsmüller aus Altdorf beauftragt. 2011 lag der erste Bericht vor mit der Empfehlung, für das Untersuchungsgebiet Bahnhofstraße, grob gesagt das Areal zwischen Schreinerei Seegerer und dem Gelände des ehemaligen Sägewerks Schmidt, ein förmliches Sanierungsgebiet festzulegen. Leider aber, so schränkte Bürgermeister Hans-Martin Schertl ein, sei es nicht möglich gewesen, die notwendigen Grundstücke im Bereich der Bahnhofstraße, auf denen sinnvolle bauliche Veränderungen und Verbesserungen vorgesehen gewesen seien, zu erwerben.Das beauftragte Planungsbüro habe einen Rahmenplan mit einer zukunftsfähigen Entwicklung des Plangebiets vorgestellt, "leider aber waren die Besitzer der benötigten Schlüsselgrundstücke nicht abgabebereit", bedauerte er. Die Folge: Das Verfahren muss nun eingestellt werden, vorerst wird von der Festlegung eines förmlichen Sanierungsgebiets abgesehen, wie der Stadtrat beschloss.Seit 2009 arbeitete die Stadt mit der Energieagentur Nordbayern zusammen. Dieses kommunale Management hat bei Strom und Wärmeverbrauch zu erheblichen Verbesserungen in städtischen Liegenschaften hinsichtlich Energienutzung und -einsparung geführt. Der Vertrag mit der Energieagentur lief im Juni aus. Die Energieagentur Nordbayern legte nun ein Angebot für Controlling-Maßnahmen in den nächsten zwei Jahre vor mit einem jährlichen Nettobetrag von 7900 Euro.Nachdem in den zurückliegenden acht Jahren alle geplanten Maßnahmen, bei denen bauliche Änderungen und Einsparungen angedacht waren, umgesetzt worden seien, stünden derzeit keine größeren Umbaumaßnahmen an Heizsystemen, Wärmepumpen, Strom- oder Wasserverbrauchen an, sagte Schertl. Eine weitere Zusammenarbeit sei derzeit nicht notwendig, dieses Geld könne man sparen, meinte der Stadtrat. Das Controlling könne mittlerweile die städtischen Hausmeister in Eigenverantwortung übernehmen.