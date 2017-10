Politik Vilseck

01.10.2017

"Das kann ja wohl nicht sein" - der SPD-Landtagsabgeordnete Reinhold Strobl ist laut seiner Pressemitteilung "stinksauer". Hintergrund seiner Verstimmung: Noch am Dienstag hatte er in der Haushaltsausschuss-Sitzung von Landwirtschaftsminister Brunner persönlich auf Nachfrage die Antwort erhalten, dass Vilseck mit unter die Entschädigung bei den Waldschäden falle. Nachdem er von einer Waldbesitzerin deshalb einen Anruf bekam, hat sich Strobl nochmals mit dem Ministerium in Verbindung gesetzt.

Er bekam nun folgende Mitteilung: Der Ministerrat habe in seiner Sitzung am 5. September Hilfen für die vom Sturmtief "Kolle" betroffenen Waldbesitzer in den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau beschlossen. Zwischenzeitlich sei eine Ausdehnung dieser Hilfen auf ganz Bayern auf den Weg gebracht worden. "Allerdings sind auch diese Hilfen ausschließlich auf Schäden beschränkt, die am 18. August durch Kolle entstanden sind" - weil das Sturmtief "Kolle" als einer Naturkatastrophe gleichgestellt einzustufen sei. Aus dem Ministerium heißt es wörtlich: "Aus beihilferechtlichen Gründen können die beschlossenen Soforthilfen nur auf dieser Basis gewährt werden. Dafür bitten wir Sie um Verständnis. Der Minister ist bei Ihrer Frage vermutlich davon ausgegangen, dass die Schäden in Vilseck durch Kolle entstanden sind." Strobl will jetzt noch einmal nachhaken.