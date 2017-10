Politik Vilseck

Deutlicher Frauenüberschuss herrschte bei der Sitzung des Vilsecker Stadtrats. Das hatte seinen Grund, denn die Vilsecker Frauen-Union besuchte bei einem Informationsabend die Versammlung, deren wichtigstes Thema mit die Dreifachturnhalle war.

Elektroplaner Josef Grünwald vom Büro Tecplan, der auch die Generalsanierung der Schule mit betreut hat, informierte über die erforderlichen Maßnahmen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung dieses 2003 erbauten Gebäudes. Darunter waren Rauchwärmeabzug, zusätzliche Fluchttüren und die Notlichtanlage. Die Kosten wurden mit 71 300 Euro beziffert, eine Alternative oder billigere Lösung für diese unaufschiebbare Maßnahme gibt es nicht."Fakt ist, dass bereits beim Neubau im Jahr 2003 die Vorschriften für die brandschutztechnische Ertüchtigung gegolten haben", stellte Bürgermeister Hans-Martin Schertl fest, "jedoch seien die vom Planer seinerzeit nicht umgesetzt worden." Erst bei der brandschutztechnischen Überprüfung sei man auf dieses erhebliche Manko aufmerksam geworden. Der Stadtrat beschloss einstimmig, entsprechende Maßnahmen anzugehen und die erforderliche Ausschreibung vorzunehmen. Dem Gremium lag das Angebot des Fernsehsenders OTV vor, einen dreiminütigen Image-Film über die Vorzüge der Stadt zu erstellen. Das Porträt könnte in allen Medien (TV, Internet etc.) eingesetzt werden. Der Sender würde sich für den Dreh mehrere Tage in der Stadt aufhalten, an Kosten würden etwa 5700 Euro anfallen. Das Stadtparlament war sich einig, dass ein solch professionell hergestellter Werbefilm für die Stadt von großem Nutzen sein kann. In der November-Sitzung soll der Bebauungsplan für das Baugebiet Weidenstock-Südhang verabschiedet werden. Deshalb ist es notwendig, für die neu zu errichtenden Straßen in diesem Areal entsprechende Namen zu finden. Bis zur nächsten Sitzung sollen die Fraktionen für das Neubaugebiet mit seinen 60 Bauparzellen Vorschläge unterbreiten.