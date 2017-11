Politik Vilseck

24.11.2017

Das Recht haben im weiß-blauen Freistaat alle Bewohner Bayerns: Sie können sich mit einer Bitte oder Beschwerde direkt an den Landtag wenden, mit einer Petition - die Stadt Vilseck tut das auch. Und zwar in Sachen Sturmschäden.

Große Verwüstungen

"Ungleichbehandlung"

Bürgermeister Hans-Martin Schertl wird eine von ihm und seinen Stellvertretern Thorsten Gräder und Heinrich Ruppert sowie von den drei Fraktionsvorsitzenden Manuel Plößner (Arbeitnehmer - Eigenheimer), Willi Ertl (Einheitsblock FW) und Markus Graf (CSU) unterzeichnete Petition an die Bayerische Staatsregierung einreichen. Die Eingabe befasst sich im Wesentlichen mit staatlichen Entschädigungsleistungen nach den Sturmschäden in Privatwäldern und der Gleichbehandlung aller Waldbesitzer. Der Stadtrat schloss sich einstimmig dieser Petition an.Wie Schertl erklärte, fußt die Petition an die Staatsregierung auf dem extremen Unwetter, einem sogenannten Micro-Burst, von dem die Stadt am 9. August diesen Jahres heimgesucht wurde. Verheerende Schäden waren die Folge, wobei in vielen Wäldern im gesamten Stadtgebiet erhebliche Verwüstungen zu verzeichnen waren. Rund 15 000 Festmeter Holz müssten abtransportiert werden. In der Folge seien die Waldwege durch den Einsatz großer Forstmaschinen massiv beschädigt, sie müssten mit hohen Kosten erneuert werden.Am 18. August, blickte Schertl vor dem Stadtrat zurück, sei dann das Sturmtief Kolle über Bayern hinweggezogen und habe vor allem im Bayerischen Wald und in Niederbayern viele Wälder verwüstet. Dieses Sturmtief sei als Naturkatastrophe eingestuft worden, weshalb die Bayerische Staatsregierung eine Entschädigung von 100 Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung gestellt habe. Das Unwetter über Vilseck sei dagegen nicht als Naturkatastrophe ausgewiesen worden. "Das hatte zur Folge, dass unsere Waldbesitzer für die Sturmschäden keine Entschädigung erhalten", beklagte Schertl.Wie der Bürgermeister informierte, habe er bereits mit Schreiben vom 25. Oktober an Staatsminister Marcel Huber diese Ungleichbehandlung angeprangert und zugleich im Sinne der Gleichbehandlung eine Entschädigung für die Vilsecker Waldbesitzer gefordert. Auch bei einem Ortstermin von Landwirtschaftsminister Helmut Brunner in der Stadt habe es "keine positiven Signale" für eine Entschädigung für die hiesigen Waldbesitzer gegeben.Gerade durch die enormen Sturmschäden in Niederbayern sei eine sehr große Menge Holz am Markt, die Preise seien deshalb gesunken. Mit der Entschädigung erfolgt für die niederbayerischen Waldbesitzer ein finanzieller Ausgleich. Der allerdings sollte auch den Vilsecker Waldbesitzern zustehen, fordert der Stadtrat in seiner Petition.