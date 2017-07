Politik Vilseck

"Zählt man die Jahre zusammen, die die Geehrten der CSU die Treue gehalten haben, so käme man auf 510 Jahre Mitgliedschaft. Das ist beachtlich, resümierte der CSU-Ortsvorsitzende Josef Amann beim Sommerfest des Ortsverbandes.

Geehrt wurden für 40 Jahre Ägidius Weiß, Andreas Götz, Oswald Götz, Johann Maul, Heinrich Deinzer und Richard Lindner; ferner Josef Rauscher für 35 und Josef Finster für zehn Jahre geehrt. Landtagsabgeordneter Harald Schwartz sprach den Jubilaren größten Dank aus und merkte an, dass viele von diesen große CSU-Legenden wie Strauß und Stoiber hautnah miterlebt hätten. Für Musik und gute Stimmung sorgte die Kapelle S'Vilsblech, die Schwartz sehr imponierte: "Jedes Jahr wenn ich komme, stelle ich fest, dass trotz gleicher Örtlichkeit hier im Gasthof Angerer die Stimmung besser wird."Ortsvorsitzender Amann sagte schließlich, dass die CSU Vilseck heuer wieder einen engagierten Wahlkampf zeigen müsse. In den vergangenen Jahren habe die CSU hier für den Bundestag stets beste Werte erzielt: "Das gilt es zu wiederholen", so Amann.