16.07.2017

Die Dimensionen beeindruckten. Die Wählergemeinschaft Arbeitnehmer-Eigenheimer hatte sich zum Ortstermin am neu entstehenden Bauhof getroffen.

Die Einladung an die Mitglieder erfolgte innerhalb des alljährlichen Sommerfestes. Diese nahmen das Angebot gerne an und begaben sich zur Großbaustelle. Vor Ort waren die Teilnehmer überrascht von der großen Baugrube für das neue Betriebsgebäude. Von "gewaltigen Dimensionen" war da die Rede.Bürgermeister Hans-Martin Schertl erläuterte den interessierten Besuchern den derzeitigen Stand der Bauarbeiten. Die drei Salzsilos wurden bereits an ihren neuen Standort umgesetzt. Die beauftragte Baufirma Dechant aus Weismain hat bereits die Bodenplatte für das 100 Meter lange Betriebsgebäude fertiggestellt und begonnen, die ersten Betonstützen aufzustellen. Hier werden dann Betonfertigteile eingesetzt.Auch die Bodenplatten für die Schüttgutboxen und die Waschhalle sind bereits eingeschalt. In Kürze soll mit den Maurerarbeiten für den Sozialtrakt begonnen werden. Das Kostenvolumen für diese Gewerke liegt bei 1,6 Millionen Euro. Bis Jahresende sollen die Rohbauarbeiten erledigt sein, dann kann der Innenausbau beginnen. Die Gesamtkosten für den Neubau des Bauhofes liegen nach der Kostenberechnung bei 4,9 Millionen Euro. Nach Schertls Aussagen ist die komplette Fertigstellung mit neuen Außenanlagen bis zum Spätherbst 2018 vorgesehen.Nach der Besichtigung trafen sich die Mitglieder der Wählergemeinschaft Arbeitnehmer-Eigenheimer zu einem Grillfest, bei dem sie von Vorstandsmitgliedern mit Sau am Spieß bewirtet wurden.