05.06.2017

Hubert Aiwanger kommt am Dienstag, 1. August, zur Burg Dagestein. Der Bundesvorsitzende der Freien Wähler (FW) wird dort einen Wahlkampfauftritt absolvieren.

Neuer Bauhof

Unterstützung versichert

Den Besuch von Aiwanger, der für die Freien Wähler im bayerischen Landtag sitzt, kündigte Vorsitzender Markus Schertl bei der Generalversammlung der Wählergemeinschaft Arbeitnehmer-Eigenheimer an. Schertl blickte auf einige Aktivitäten zurück, darunter Baustellenbesichtigungen (Vilsecker Schule und die neue Verbindungsstraße von Frauenbrunn nach Gressenwöhr). Auch heuer sei geplant, sich vor Ort ein Bild von städtischen Vorhaben zu machen. Höhepunkte waren für die Mitglieder Grillfest und Weihnachtsfeier. Mit 300 Euro haben die Arbeitnehmer-Eigenheimer nach Worten ihres Vorsitzenden den Schlichter Kindergarten zum Jubiläum 2016 unterstützt. Den selben Betrag kündigte Schertl für den Sorghofer Kindergarten zu dessen Jubiläum an.Bürgermeister Hans-Martin Schertl ging auf die "gute finanzielle Situation der Stadt" ein. Der Stadtrat habe einen Rekordhaushalt mit 20,5 Millionen Euro verabschiedet. Mit 5,8 Millionen Euro im Vermögenshaushalt könne in vielen Bereichen investiert werden. Nach Fertigstellung der Großbaustelle Schule mit Investitionen von über zwölf Millionen Euro in den vergangenen zwölf Jahren stehe mit der Neuerrichtung des Bauhofes ein weiteres Großprojekt (4,9 Millionen Euro) an. Schertl sagte zu letzterem, er wünsche sich gerade hier "wieder mehr konstruktive Zusammenarbeit im Stadtrat".Peter Lehner (CSU) habe die Kosten als zu hoch bezeichnet, aber selbst keine konkreten Einsparvorschläge unterbreitet, kritisierte der Bürgermeister. Markus Graf (CSU) habe den Standort in Frage gestellt, obwohl ihm bekannt gewesen sei, dass die Stadt nötigen Grundstücke für einen neuen Standort nicht besitze und es geringere Leistungen der Brandversicherung gegeben hätte.FW-Kreisvorsitzender Albert Geitner informierte über die Kreispolitik. Die Sanierung des Kreiskrankenhauses in Sulzbach-Rosenberg und Baumaßnahmen an kreiseigenen Schulen sowie von Schloss Theuern binden nach seinen Worten viele Mittel.Im Bereich von Vilseck sei geplant, die Bahnunterführung in Schönlind zu verbreitern. Als Direktkandidat für die Bundestagswahl im September stellte sich Manuel Werthner (Amberg) vor, der sich als junger selbstständiger Unternehmer nach eigener Aussage für eine soziale Marktwirtschaft einsetze. Die FW Vilseck sicherten ihre Unterstützung zu, "ein gutes Ergebnis wäre ein großartiger Erfolg". Dazu soll auch der Besuch von Hubert Aiwanger am 1. August beitragen, hieß es in der Runde.