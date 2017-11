Sport Vilseck

12.11.2017

0

0 12.11.2017

C-Junioren Bayernliga

JFG Obere Vils 0:0 FSV Erlangen-BruckSR: Christoph Busch (Vohenstrauß) - Zuschauer: 50(mc) Den einen Punkt haben sich die Nachwuchsspieler der JFG Obere Vils redlich verdient. Zwar sah es in den ersten 20 Minuten so aus, als ob sie nichts zu bestellen hätten, doch mit zunehmender Spieldauer bekamen sie die Gäste immer mehr in Griff. Der FSV hätte in der Anfangsphase gut und gerne mit zwei oder gar drei Toren führen können, doch Kasem Jafari und zweimal Niklas Raatz jagten den Ball entweder über das Tor, oder scheiterten am glänzend disponierten JFG-Schlussmann Kian Mec Leod. Zwei gute Möglichkeiten hatte dann vor der Halbzeit noch Paul Götz für die JFG, doch ihm ging es genauso wie seinen Kontrahenten auf der Gegenseite. Nach der Pause hatten die Hausherren die Partie sicher im Griff. Sie ließen keine Möglichkeit des Gegners mehr zu. Stattdessen hätten sie in der 66. und 68. Minute den Sack zumachen können, doch Simon Pirner, der allein auf das Erlanger Tor zusteuerte, konnte Schlussmann Thorben Hochmuth nicht überwinden, und Martin Koller schob eine flache Hereingabe von Elias Hermann am Tor vorbei.