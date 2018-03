Sport Vilseck

07.03.2018

1244

0 07.03.20181244

Wieder geht es für den 1. FC Nürnberg in die Oberpfalz: Nach Weiden und Raigering gastiert der Club in der Länderspielpause am Freitag, 23. März, beim 1. FC Schlicht. Der Gegner des Testspiels ist der tschechische Erstligist FK Mladá Boleslav.

Interessanter Gegner

Köllner: "Tolles Ambiente"