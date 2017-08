Sport Vilseck

Kaiserwetter war dem 1. FC Schlicht zu seinem Dreifach-Jubiläum beschert. Zu feiern waren das 45-jährige Bestehen des Vereins sowie 40 Jahre Turnsparte und 35 Jahre Frauenfußball.

Die Geehrten Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Christian Bummerl, Sandra Dotzler, Wolfgang Edl, Hermann Geier, Wolfgang Graf, Dominik Grollmisch, Alexander Kohl, Andreas Kohl, Margarete Kohl, Daniel Meier. Martin Schultes, Manuel Schuster, Stephan Schuster, Georg Stadler, Tobias Stubenvoll, Christian Teichert, Florian Trummer, Thomas Willax, Sabine Wolf, Hans Ringer. Johannes Schecklmann, Gerald Schecklmann, Margarete Schecklmann.



30 Jahre : Günter Apfelbacher, Agnes Bönisch, Manuel Bönisch, Stefan Bönisch, Eleonore Bummerl, Thomas Bummerl, Gunda Ertl-Ledwa, Edeltraud Federer, Alexander Fleischmann, Pia Fleischmann, Markus Graf, Christine Grollmisch, Christian Härtl, Matthias Härtl, Mario Hefner, Alfons Heldmann, Helga Heldmann, Werner Heldmann, Dieter Kohl, Martin Kohl, Regina Kohl, Thea Kohl, Jutta Kraus, Angela Kredler, Gabi Leißl, Christa Meier, Stephan Meier, Gerhard Ostner, Georg Pickelmann, Elfriede Prechtl, Wolfgang Schlaffer, Andreas Stubenvoll, Thomas Stubenvoll, Cornelia Trettenbach, Stefan Weiß, Wolfgang Wiesnet, Karl Winkler, Daniela Wölker.



40 Jahre : Anni Bummerl, Franz-Josef Bummerl, Erika Eckert, Wilhem Erras, Werner Ertl, Stephan Flierl, Ruth Forchner, Hella Frank, Anni Geier, Edgar Härtl, Werner Härtl, Maria Hammer, Martin Hefner, Agnes Heldmann, Franz Helgert, Rolf Herzog, Rosa Hufsky, Hermann Klier, Josef König, Irmgard Kohl, Joachim Kohl, Alfred Kredler, Franz Kussinger, Maria Lehner, Roman Lukesch, Mathilde Merkl, Karin Münch, Edwin Münster, Dietmar Neubauer, Markus Prechtl, Andrea Pröls, Helmut Proschek, Hans-Ludwig Rösch, Karl-Heinz Rott, Annegret Rubenbauer, Irmgard Schaller, Elisabeth Schneider, Meta Specht, Brigitte Ströhl-Kiesecker, Christian Ströll sen., Paula Stubenvoll, Regina Stubenvoll, Hildegard Trummer, Stefan Weiß, Maya Wiesnet, Hans Wismeth, Martin Wismeth und Roswitha Wismeth. (ct)

Schlicht. Ein Festgottesdienst bildete den Auftakt. Nicht nur in den Bankreihen der Pfarrkirche dominierten die Farben Grün-Weiß, sondern es passte auch die liturgische Farbe der Messgewänder zu den Schlichter Vereinsfarben, wie Pfarrer Johannes Kiefmann bemerkte.Unter den Klängen der Werkvolkkapelle Schlicht marschierte anschließend ein imposanter Festzug zum Sportgelände, wo die Kapelle zum Frühschoppen im Festzelt aufspielte. FC-Vorsitzender Stefan Weiß begrüßte die Schirmherrn, Bürgermeister Hans-Martin Schertl und Ehrenvorsitzenden Michael Gradl. Letzterer, 90 Jahre alt, erinnerte als Vorsitzender der ersten Stunde und weiterer 20 Jahre bewegt an die Vereinsgründung vor 45 Jahren und freute sich, viele Mitstreiter dieser Aufbauzeit im Zelt zu sehen. Ein unbändiger Zusammenhalt, tatkräftiges Zupacken und die großherzige Unterstützung von Gönnern habe es möglich gemacht, in kürzester Zeit nicht nur einen Sportplatz sowie Umkleide- und Duschmöglichkeiten zu schaffen, sondern auch Mannschaften zu stellen, die sehr schnell Erfolge einheimsten.Hans-Martin Schertl erinnerte ebenfalls an die Gründung, als Schlicht 1971 zwar nach Vilseck eingemeindet wurde, dafür aber auf dem sportlichen Sektor mit Gründung des Fußballvereins eigenständig wurde. Die Schaffung einer Turnsparte und die Gründung einer Damenmannschaft hätten den Verein auch für Frauen sehr attraktiv gemacht. Gerade die erfolgreichen Fußballerinnen seien über Jahre Aushängeschild des Vereins und auch der Stadt gewesen. Schertl erinnerte an die traditionell sehr gute Jugendarbeit in Schlicht, die mit Oliver Fink sogar einen Bundesligaspieler hervorgebracht habe, der aktuell zum "Mister 2. Liga" gekürt wurde. Schertl hatte einen Original-Bundesliga-Ball und eine Scheck mitgebracht.Vorsitzender Stefan Weiß dankte der Stadt für alle Unterstützung, vor allem beim Erwerb des Sportgeländes vor fünf Jahren. Mit der Renovierung der Umkleidekabinen und der Umrüstung der Flutlichtanlage heuer sei der Verein auf der Höhe der Zeit.Spartenleiterin Irmgard Kohl ließ die 40-jährige Geschichte der Turnabteilung Revue passieren, in der vor allem Klaus und Hella Frank für den Turnbetrieb und die Gymnastik im Frauen-, Kinder- und Jedermannturnen verantwortlich waren. Es sei eine Freude, dass nach einer Flaute in den vergangenen Jahren durch Barbara Frank das Kinderturnen wieder belebt werden konnte und sehr guten Zuspruch finde. Beständigkeit habe dem Turnen aber all die 40 Jahre vor allem die Gymnastikgruppe der Frauen gegeben, die sich Woche für Woche in beachtlicher Zahl in der Turnhalle in Schlicht treffen - inzwischen unter der Regie von Anni Geier und Resi Regler.Mehr als 100 Mitglieder wurden für 25-, 30- und 40-jährige Vereinstreue mit einer Urkunde ausgezeichnet (siehe "Die Geehrten").Eine besondere Ehrung erfuhren sechs Mitglieder mit dem Verbandsehrenzeichen des Bayerischen Fußballverbandes. In Silber ging es an Stefanie Fink-Gradl nicht nur als langjährige erfolgreiche Spielerin, sondern auch für zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Physiotherapeutin des FCS und seit fünf Jahren auch Mitglied im Vereinsausschuss.Für 30-jährige Tätigkeit erhielten das Ehrenzeichen ebenfalls in Silber Franz Ramisch als "Dauerbrenner" am Vereinsgrill sowie Thomas Gnan und Josef Stubenvoll, die neben langjähriger Betreuung von Jugendmannschaften als Elektriker vor allem auch die Anlagen des Vereins in Schuss halten. Das gleiche Abzeichen erhielt Irmgard Kohl - ebenfalls für 30 Jahre - als Spartenleiterin, Mitglied im Vereinsausschuss und Kassenprüferin.In Gold überreichte 2. Vorsitzender Ewald Vater das Verbandsehrenzeichen an Vorsitzenden Stefan Weiß, der seit 22 Jahren im Verein Verantwortung trägt als Spartenleiter, Trainer und Betreuer im Damen und AH-Bereich, seit 2011 als Vorsitzender, wofür ihm allgemein eine hervorragende Arbeit, großer Idealismus und "Herzblut" für seinen FCS bescheinigt wurden.Mit einem besonderen Dank an die Familie Vater für unermüdlichen Einsatz in der Vorbereitung des Festes beendete Stefan Weiß den Festakt.