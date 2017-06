Sport Vilseck

20.06.2017

3

0 20.06.2017

Schlicht. Nach Beendigung der Punkterunde trafen sich Akteure, Funktionäre und Anhänger des 1. FC Schlicht zum Saisonabschluss. Spielleiter Johannes Schecklmann und Trainer Stefan Braun blickten auf die abgelaufene Runde zurück.

Der 8. Platz der 1. Mannschaft in der Kreisklasse Süd und Rang 6 der Reserve in der B-Klasse stellten die beiden vor allem deshalb zufrieden, weil man im Sommer 2016 einen Neuanfang gewagt habe. Das mit sehr jungen Spielern neu formierte Team habe nicht nur erst zueinanderfinden, sondern auch Erfahrungen im Liga-Alltag sammeln müssen. Das sei nach Anfangsschwierigkeiten auch gelungen. Die Mannschaft habe relativ schnell nichts mehr mit dem Abstieg zu tun gehabt. So nähre der Saisonverlauf auch erheblichen Optimismus für das nächste Jahr, zumal das Team beisammenbleibe. Braun würdigte vor allem die hervorragende Trainingsbeteiligung und seine Co-Trainer Johannes Schecklmann und Edmund Liebenow für die großartige Unterstützung. Spieler der beiden Seniorenteams bedankten sich bei Trainern, Betreuern und Platzwarten und übergaben Geschenke.Dem schloss sich Vorsitzender Stefan Weiß an, der die Neuorientierung, auf junge Spieler aus Schlicht und Umgebung zu setzen, und die Saison als "gelungenen Schritt in die richtige Richtung" wertete. Er ehrte verdiente Akteure mit Urkunden: FCS-Urgestein Johannes Schecklmann erhielt für 350 absolvierte Spiele ein Urkunde und ein Geschenk, ebenso Matthias Luber (150). Fabian Vater und Lukas Federer bestritten die meisten Spiele in der 1. Mannschaft (26), Corey Coon (22) in der Reserve. Die meisten Tore erzielten Benjamin Hendel (9) und Malek Atallah (11), bester Vorlagengeber war Dominik Obermeier. Dominik Kuscuoglu und Oliver Heller waren die Trainigsfleißigsten.