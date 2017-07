Sport Vilseck

30.07.2017

11

0 30.07.201711

Sorghof. Mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis endete eine spannende und hart umkämpfte Bezirksligabegegnung zwischen dem SV Sorghof und dem 1. FC Wernberg. Beide Teams gingen dabei bei hochsommerlicher Temperatur an ihre Leistungsgrenzen.

Die Gäste entpuppten sich dabei als der erwartet schwere Gegner, der den Hausherren alles abverlangte und jederzeit auf Augenhöhe war. Die Partie begann mit einer Schrecksekunde für Sorghof, als Patrick Walzel ohne gegnerische Einwirkung schon nach drei Minuten am Knie behandelt werden musste, was den ersten Wechsel notwendig machte. Mit einem Reflex verhinderte der jederzeit aufmerksame SV-Torhüter Michael Götz die frühe Gästeführung bei einem verdeckten Schuss von Matthias Schreyer (14.). Diese Szene läutete eine erste starke Phase der Gäste ein, die aber im Torabschluss zu unentschlossen waren. Die Hausherren konnten sich zum Ende der ersten Hälfte besser in Szene setzen und hatten erste Torgelegenheiten durch Udo Hagerer (29.) und Paul Schmidt (32.).Auch nach dem Seitenwechsel erkämpfte sich zunächst der FC die optische Feldüberlegenheit und drückte Sorghof in die Defensive. Udo Hagerer beendete den Belagerungszustand, als er einen weiten Ball von Andreas Meyer aufnahm, auf und davon zog und überlegt zur 1:0-Führung für die Plößl-Elf einschob (64.). Auf der Gegenseite ließ Maximilian Schatz die zweite Großchance ungenutzt (82.). Doch zwei Minuten später machte er es besser und markierte sträflich ungedeckt den 1:1-Ausgleich. In der fünfminütigen Nachspielzeit sorgte ein Distanzschuss von Tobias Rudlof für den letzten Schreckmoment vor dem Gästetor.SV Sorghof: Götz, Steiner, Götzl, Rudlof, Walzel (4. Michael Regler/58. Doschat), Ritter, Johannes Regler, Becker, Schmidt (58. Nutz), Meyer, Hagerer.1. FC Wernberg: Lang, Biller (65. Preißer), Wagner, Schatz, Stephan Lindner, Lorenz, Schwirtlich, Christoph Lindner, Ebenburger, Schreyer, Auer (84. Hübner).Tore: 1:0 (64.) Udo Hagerer, 1:1 (83.) Maximilian Schatz - SR: Tobias Späth (FC Furth) - Zuschauer: 160.