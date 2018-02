Sport Vilseck

05.02.2018

Der Arbeitskreis Sport in Schule und Verein veranstaltet die Fußball-Hallen-Landkreismeisterschaften der Grund-, Mittel-, Realschulen und Gymnasien in der Dreifachsporthalle Am Schnellweiher in Vilseck.

Mittwoch, 7. Februar, 9.15 bis 12.15 Uhr: Mädchen der fünften bis zehnten Klassen mit fünf Mannschaften: HCA-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg, Realschule Auerbach, Mittelschule (MS) Hahnbach, Krötensee-MS Sulzbach-Rosenberg, Dreifaltigkeits-MS Amberg.

Donnerstag, 8. Februar, 9 bis 15 Uhr: Jungen der fünften und sechsten Klassen mit elf Mannschaften. Gruppe A: HCA-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg, Realschule Auerbach, MS Ammersricht, Krötensee-MS Sulzbach-Rosenberg, Willmannschule Amberg, MS Vilseck. Gruppe B: Walter-Höllerer-Realschule Sulzbach-Rosenberg, MS Auerbach, MS Kümmersbruck, MS Hahnbach, Luitpold-MS Amberg.

Dienstag, 20. Februar, 9 bis 15.30 Uhr: Jungen der Grundschulen mit elf Mannschaften. Gruppe A: Freudenberg, Kastl, Neukirchen-Etzelwang, Ammersricht, Pestalozzi-Grundschule Sulzbach-Rosenberg, Vilseck I. Gruppe B: Kümmersbruck, Auerbach, Hahnbach, Illschwang, Vilseck II.

Mittwoch, 21. Februar, 9 bis 15 Uhr: Jungen der siebten bis neunten Klassen mit zehn Mannschaften. Gruppe A: HCA-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg, Realschule Auerbach, MS Hahnbach I, Willmannschule Amberg, MS Ursensollen. Gruppe B: Walter-Höllerer-Realschule Sulzbach-Rosenberg, Krötensee-MS Sulzbach-Rosenberg, MS Auerbach, MS Hahnbach II, MS Kümmersbruck.

Unter dem Motto "Kinder stark machen!", eine Initiative zur Suchtvorbeugung gegen Rauchen und Alkohol der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sind alle Eltern und andere Interessierte als Zuschauer willkommen.