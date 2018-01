Sport Vilseck

09.01.2018

So hervorragend wie die Besetzung des Junioren-Cups 2018 der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg in der Vilsecker Dreifachturnhalle zum Dreikönigsturnier war, so hervorragend war auch der Zuschauerzuspruch in den einzelnen Altersklassen.

1000 Zuschauer

Technisch top

Das Resümee der JFG-Verantwortlichen war nach Abschluss des Hallenfußballturniers am Sonntagabend mehr als positiv, auch wenn alles insgesamt gesehen viel Arbeit, Zeit und Mühe kostete.Schließlich waren an den drei Tagen 40 Juniorenmannschaften zu betreuen und zu versorgen ebenso wie die annähernd 1000 Besucher, die sich abwechselnd zu den Spielen der einzelnen Juniorenmannschaften in der Halle "Am Schnellweiher" in Vilseck einfanden.Besonders die Gäste aus dem weiteren Bereich waren voll des Lobes über dieses gelungene Hallenturnier und die meisten der beteiligten Vereine sagten bereits ihre Teilnahme für das nächste Jahr wieder zu, sollte dieses Hallenspektakel erneut durchgeführt werden.Die Jungs auf dem Parkett sorgten bei so einem professionellen äußeren Rahmen auch für die entsprechende Fußballkost, denn sie waren die Hauptdarsteller in der Fußballarena unter Dach. Von daher waren an den drei Tagen technisch qualifizierter Fußball und vor allem überaus spannende Spiele zu sehen, da die Mannschaften von der Qualität her überwiegend ausgeglichen waren. Das Wichtigste aber war für alle Teilnehmer, dass man sich nach den trägen Feiertagen in Bewegung hielt und verletzungsfrei wieder die Heimreise antreten konnte. Am Freitag eröffneten die B-Junioren die Turniertage. In der Gruppe A setzte sich gleich die gastgebende JFG Obere Vils (6 Punkte) vor der SpVgg Weiden (5) durch (siehe Ergebnisse).Gruppe A1. Weiden Ost (9 Punkte), 2. SpVgg Weiden (6), 3. FC Amberg (1), 4. JFG Wendelstein (1)Gruppe B1. Würzburger FV (7 Punkte), 2. JFG Obere Vils (6), 3. SV Raigering (4), 4. BC Woffenbach (0)HalbfinaleWeiden-Ost - JFG Obere Vils 4:0Würzburger FV - SpVgg Weiden 6:4 n.N.Platz 7: Wendelstein - Woffenbach 4:3Platz 5: FC Amberg - Raigering 6:5 n.N.Platz 3: Obere Vils - SpVgg Weiden 1:0Finale Weiden-Ost - Würzburger FV 6:5 n.N.Gruppe A 1. JFG Obere Vils (6 Punkte), 2. SpVgg Weiden (5), 3. JFG Wendelstein (4), 4. SV Raigering (1)Gruppe B1. SpVgg Bayern Hof (9 Punkte), 2. SpVgg Bayreuth (6), 3. FC Amberg (3), 4. ASV Cham (0)HalbfinaleJFG Obere Vils - Bayreuth 5:6 n.N.SpVgg Bayern Hof - SpVgg Weiden 2:1Platz 7: SV Raigering - ASV Cham 3:0Platz 5: Wendelstein - FC Amberg 5:1Platz 3: Obere Vils - SpVgg Weiden 0:1Finale SpVgg Bayreuth - SpVgg Bayern Hof 2:1Gruppe A1. SC Eltersdorf (9 Punkte), 2. SpVgg Landshut (6), 3. SpVgg Weiden (3), 4. FC Amberg (0)Gruppe B1. JFG Obere Vils (9 Punkte), 2. SpVgg Bayern Hof (6) 3. SK Lauf (3), 4. JFG Wendelstein (0)HalbfinaleEltersdorf - SpVgg Hof 0:2JFG Obere Vils - Landshut 1:2Platz 7: FC Amberg - Wendelstein 0:1Platz 5: SpVgg Weiden - SK Lauf 3:1Platz 3: JFG Obere Vils - Eltersdorf 2:1Finale: Bayern Hof - SpVgg Landshut 1:3Endstand1. SG Pegnitz 2. JFG Haidenaabtal3. FC Amberg II4. SV Hahnbach5. SG Königstein6. SV Raigering II7. JFG Obere Vils II (mc)