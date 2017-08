Sport Vilseck

09.08.2017

6

0 09.08.2017

Auf seiner Anlage trug der TC Vilseck die Nachwuchs-Vereinsmeisterschaften aus. Insgesamt 21 Kinder und Jugendliche kämpften in spannenden Kleinfeldmatches und verschiedenen Aufgaben um die Siegerpokale.

Bei den jüngsten Tennisspielern standen Motorikaufgaben wie Bälle-Eimerwurf, Seilspringen, Koordinationsslalom und Hockeyparcours im Vordergrund. Wichtige Punkte konnten für Vor- und Rückhand sowie den Aufschlag errungen werden. Am Ende stand Niko Meier als Sieger fest.Bei den 9- bis 14-Jährigen wurden im Kleinfeld in vier Vorrundenspielen die Teilnehmer am Halbfinale und anschießend am Finale ermittelt. Bei den Mädels setzte sich in einem hochspannenden Match Lilly-Marleen Merkl knapp gegen Leni Gradl durch.Fast ebenso spannend ging es bei den Jungs im Endspiel zu, das Ben Schertl gegen Fabian Kohl gewann. Das Doppel gewannen Nele Liermann und Jonas Germershausen gegen ihre Konkurrenten Tim Kohl und Toni Merkl. Nachdem sich alle Teilnehmer mit Pizza gestärkt hatten, nahm Jugendwartin Anja Schertl die Siegerehrung vor, bei der es Urkunden und Pokale gab.