30.11.2017

0 30.11.2017

C-Junioren Bayernliga

JFG Obere Vils ASV Neumarkt(mc) Ausgerechnet im letzten Auswärtsspiel des Jahres glückte den C-Junioren-Fußballern der JFG Obere Vils in der Bayernliga Nord der erste Dreier auf gegnerischem Terrain. Nun wollen sie zum Jahresabschluss am Samstag, 2. Dezember, um 13 Uhr auf dem Sportgelände des SV Sorghof im Oberpfalzderby gegen den ASV Neumarkt noch einmal nachlegen. Doch die Aufgabe gegen den Tabellenvierten wird ähnlich schwierig wie zu Wochenfrist in Schweinfurt.Der ASV Neumarkt hat nachweislich seine Stärken im Defensivbereich, denn in zwölf Begegnungen bekam er lediglich neun Gegentreffer und ist in dieser Beziehung der Primus der Liga. Der Nachwuchs des Herren-Bayernligisten gibt in keiner Phase des Spiels seine Defensivhaltung auf und ist im Umschaltspiel äußerst ideenreich.Doch das JFG-Trainerduo Ringer/Pirner hat in den drei Monaten Bayernligazugehörigkeit ausgezeichnete Arbeit geleistet und die Truppe zwischenzeitlich auch salonfähig gemacht. In punkto Beständigkeit, Spielwitz und taktisches Verhalten haben die Jungs enorm dazugelernt, wodurch auch das entsprechende Selbstvertrauen kam. Das Hinspiel musste die JFG Obere Vils trotz ausgeglichenen Spiels mit 0:2 abhaken. Diesmal wollen die Gastgeber alles dafür tun, um den Spieß umdrehen zu können. Für die Fußballfans ist dies nochmals ein willkommener Abschluss. Einen entsprechenden Zuspruch hätten die Nachwuchsfußballer auf alle Fälle verdient.