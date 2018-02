Sport Vilseck

19.02.2018

Sie haben wie im Vorjahr den Bezirk Oberpfalz wieder glänzend bei der bayerischen Futsal-Hallenmeistenschaft der C-Junioren in Bad Reichenhall glänzend vertreten: Die U15 der JFG Obere Vils hatte bis zum Schluss der Gruppenspiele die Möglichkeit, wieder ins Halbfinale einzuziehen, scheiterte aber knapp daran.

Ergebnisse Vorrunde



Gruppe A Augsburg - Stätzling 1:0, Eltersdorf - Milbertshofen 1:0, 1860 München - Jahn Regensburg 1:1, Eltersdorf - Augsburg 2:2, 1860 - Stätzling 3:0, Milbertshofen - Jahn 4:2, Augsburg - 1860 2:0, Jahn - Eltersdorf 1:2, Stätzling - Milbertshofen 0:1, Jahn - Augsburg 1:1, Milbertshofen - 1860 2:2, Eltersdorf - Stätzling 2:0, Milbertshofen - Augsburg 0:1, Stätzling - Jahn 1:4, 1860 - Eltersdorf 0:0. Tabelle: 1. FC Augsburg 7:3 /11 und SC Eltersdorf 7:3/11; 3. TSV München-Milbertshofen 7:6/7; 4. TSV 1860 München 6:5/6; 5. SSV Jahn Regensburg 9:9/5; 6. FC Stätzling 1:11/0



Gruppe B Greuther Fürth - Coburg 1:0, JFG Obere Vils - Würzburg 2:0 (Tore: Lukas Gebhard, Paul Götz), Nürnberg - Passau 3:0, JFG - Greuther Fürth 0:0, Passau - Coburg 0:4, Würzburg - Nürnberg 3:0, Greuther Fürth - Passau 1:0, Nürnberg - JFG 1:0, Coburg - Würzburg 1:1, Nürnberg - Greuther Fürth 1:1, Würzburg - Passau 5:0, JFG - Coburg 3:2 (Tore: Elias Hermann, Lukas Gebhard, Paul Götz), Würzburg - Greuther Fürth 1:3, Nürnberg - Coburg 4:0, Passau - JFG 1:1 (Tor: Paul Götz). Tabelle: 1. SpVgg Greuther Fürth 6:2/11 ; 2. 1. FC Nürnberg 9:4/10; 3. JFG Obere Vils 6:4/8; 4 FC Würzburger Kickers 10:6/7; 5. FC Coburg 7:9/4; 6. 1. FC Passau 1:14/1



Finalrunde



Halbfinale



Greuther Fürth - FC Augsburg n.S. 6:5



1. FC Nürnberg - SC Eltersdorf 2:1



Um Platz 3



SC Eltersdorf - FC Augsburg 1:8



Finale



1. FC Nürnberg - Greuther Fürth n.S. 7:8



Endklassement: 1. SpVgg Greuther Fürth, 2. FC Nürnberg, 3. FC Augsburg, 4. SC Eltersdorf, 5. JFG Obere Vils, 6. Würzburger Kickers, 7. TSV Milbertshofen, 8.1860 München, 9. Jahn Regensburg, 10. FC Coburg, 11. FC Passau, 12. FC Stätzling

Ausschlagend war die unglücklich verlorene Begegnung gegen den Rekordmeister 1. FC Nürnberg, womit der Club vor der JFG ins Halbfinale einzogen. Am Ende der Gruppenspiele war es dann so, dass mit Greuther Fürth (8 Punkte), 1. FC Nürnberg (7), JFG Obere Vils (7) und Würzburger Kickers (7) vier Mannschaften die Möglichkeit hatten, ins Semifinale zu kommen. Nachdem Greuther Fürth ihre Begegnung mit 3:1 gegen die Kickers aus Würzbrug gewannen, stand der erste Halbfinalist bereits fest. Nürnberg legte dann nach und fertigte den FC Coburg mit 4:0 ab. Die Begegnung der JFG Obere Vils gegen den FC Passau hatte nur noch statistischen Wert und endete 1:1 Unentschieden. Am Ende belegte man aber trotzdem einen ausgezeichneten fünften Platz in Gesamtklassement. In der Gruppe A hatten sich mit dem FC Augsburg und der Überraschungsmannschaft vom SC Eltersdorf zwei weitere Teams für das Halbfinale qualifiziert.Einzig und allein der FC Augsburg konnte die Franken-Phalanx durchbrechen. Allerdings scheiterten sie gegen Greuther Fürth mit 6:5 im Siebenmeterschießen. Das zweite Halbfinale entschied der 1.FC Nürnberg mit einem 2:1-Sieg gegen den SC Eltersdorf für sich.Das Endspiel bestritten die Franken untereinander, wobei die Kleeblätter wieder im Siebenmeterschießen mit 8:7 die Nase vorn hatten. Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1. Damit holte der Nachwuchs des Zweitbundesligisten zum dritten Mal die bayerische Hallentrophäe bei den U15-Junioren.