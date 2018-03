Sport Vilseck

14.03.2018

336

0 14.03.2018336

Die Enttäuschung ist riesengroß: Der 1. FC Nürnberg bestreitet zwar am Freitag, 23. März, ein Testspiel. Dieses wird aber nicht auf dem Gelände des 1. FC Schlicht ausgetragen. Um 18 Uhr trifft der Club dann in Kelheim auf den österreichischen Erstligisten SV Ried. Dies teilte der FCN per Twitter mit. Auf Nachfrage hatte es am Mittwochvormittag aus der FCN-Pressestelle geheißen, man suche weiter einen Gegner.

Die Jugendfördergemeinschaft Obere Vils, die das Spiel in Schlicht gegen Mlada Boleslav hätte organisieren sollen, hatte wohl schon am Montag die Absage ereilt. "Das Spiel in Schlicht findet nicht statt", heißt es da von Vorstand Peter Lehner. "Wir hoffen, dass wir noch einmal die Chance erhalten werden und Austragungsort für so ein Event werden." Jetzt ist aber erst einmal der Frust groß.