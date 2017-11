Sport Vilseck

Vilseck/Hirschau. Der FC Bayern-Fanclub "Die Kaisertreuen 1995" fährt am Samstag, 18. November, mit dem Bus zum bayrischen Bundesliga-Derby gegen den FC Augsburg nach München in die Allianz-Arena. Hierzu folgende Abfahrtszeiten für alle angemeldeten Mitfahrer: 9.30 Uhr Vilseck, Fanhouse am Eck; 9.50 Uhr Sulzbach-Rosenberg, Bushaltestelle Tafelberg; 10 Uhr Amberg, Maxplatz/Bushaltestelle (Eiscafe Rossini); 10.20 Uhr Hirschau, Pizzeria Pino; 10.30 Uhr Schnaittenbach, Metzgerei Weidner; 10.40 Uhr Wernberg, Landmaschinen Rester/Pendlerparkplatz; 11.15 Uhr Schwandorf, Metzgerei Wolf/Alter Obi. Für die Kaisertreuen sind Plätze im Nord-Unterrang Block 126-133, sowie im Süd-Unterrang 109-117 in der Allianz-Arena reserviert. Es sind noch diverse Tickets verfügbar, ebenso Mitfahrgelegenheiten für anderweitige Karteninhaber für dieses Spiel. Infos hierzu beim Präsidenten der Kaisertreuen, Josef Finster, und Regina Freitag, Tel. 0 173/888 33 95 oder 0 174/984 62 52. Die Rückfahrt ist nach dem Spiel um 18.15 Uhr vom angefahrenen Busparkplatz fest eingeplant.