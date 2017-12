Sport Vilseck

08.12.2017

9

0 08.12.2017

Er ist bekennender Oberpfälzer: Oliver Fink kommt immer wieder gerne heim nach Reisach bei Vilseck. Mit Fortuna Düsseldorf steht der 35-Jährige derzeit auf Platz zwei der Zweitliga-Tabelle. Jetzt geht es im Spitzenspiel am Montag ausgerechnet gegen einen Club aus der nordbayerischen Heimat.

Vilseck/Düsseldorf. Der Kapitän ist wieder fit: Nach einigen Wehwechchen zuletzt dürfte Oliver Fink am Montag (20.30 Uhr) im Zweitliga-Spitzenspiel gegen den 1. FC Nürnberg dabei sein. In Vorfeld dieser Partie sprach der Oberpfälzer über seine Träume, seinen Trainer und seine Beziehung zum 1. FC Nürnberg.Oliver Fink: Nürnberg hatte ich schon auf der Rechnung. Und bei uns waren die Ziele auch ambitioniert formuliert worden: Wir hatten die ersten Sechs als Ziel, obwohl noch nicht mal der komplette Kader feststand. Mit der guten Transferpolitik liegen wir jetzt auch im Soll.Von Unruhe will ich nicht sprechen. Die Ergebnisse haben halt einfach nicht gepasst. Es war doch klar, dass man auch mal so eine Phase überstehen muss. Wir hatten auch zuletzt viele verletzte und gesperrte Spieler, bei denen man dann gemerkt hat, wie wichtig sie eigentlich sind.Nein, nein, da würden wir es uns zu einfach machen, die Fehler bei anderen zu suchen. Das war ein ordentliches Spiel von uns. Die Kieler sind echt eine gute Mannschaft, die sind die große Überraschung in dieser Zweitliga-Saison. Die spielen echt guten Fußball.Er ist ein Trainer, der alle Situationen im Fußball kennt. Er trifft auch sehr überlegt seine Entscheidungen. Er trifft keine Entscheidungen aus der Emotion heraus, die man später bereut. Er ist menschlich unheimlich versiert, hat Fingerspitzengefühl.Schwer. Er fehlt uns von seiner Art her. Er brachte auch menschlich eine andere Komponente rein. Er vermittelt auf angenehme Art sein Wissen und seinen Fußballfachverstand.Das denke ich auch. Viele Teams spekulieren, unter den ersten Drei zu sein. Da mischen sechs bis acht Mannschaften vorne mit. Das war die letzten Jahre nicht so. Da war die Spitze nicht so breit. Da waren eigentlich schon vorab ein oder zwei Aufstiegsplätze vergeben. Aber eines ist auch klar: Der Aufstieg ist für uns keine Pflicht.Ich hätte in dieser Saison schon ein paar Spiele mehr machen können. Zuletzt bin ich drei, vier Wochen wegen Adduktorenproblemen ausgefallen. Davor hatte ich mich gut gefühlt. Ich muss jetzt schauen, dass ich wieder in den Rhythmus komme. Wir haben jetzt noch zwei Spiele und dann will ich im Winter wieder eine gute Vorbereitung machen: Das brauche ich auch für mein Spiel.Nein, ich kenne ihn nicht persönlich. Wenn, dann haben wir nur eine gemeinsame Verbindung. Er hat mit Günter Brandl ein Buch ("Spielfähigkeit im Fußball; Anm. die Red) ") geschrieben. Brandl war mein Trainer beim SSV Jahn.Nein, da gab es nie eine Verbindung. Da gab es nie Gespräche.Der Club macht echt gute Jugendarbeit. Freilich werden nicht alle Spieler immer einschlagen. Sie haben da aber einen Kammerbauer, einen Löwen oder einen Teuchert. Oder Sabiri, den sie nach Huddersfield verkauft haben. Ich finde den Weg sehr gut.Ich will natürlich weitermachen. Ich merke ja, ich kann noch mithalten und kann der Mannschaft etwas geben. Wie es konkret weitergeht, weiß ich noch nicht. Es gab schon Gespräche mit der Fortuna, auch, was eine eventuelle Beschäftigung nach der Karriere angeht. Aber jetzt will ich noch spielen. Im Hinterkopf habe ich später auch noch ein Jahr im Ausland zum Karriereabschluss ...Es fixiert sich da alles wohl auf die USA. Das wäre am einfachsten zu managen. Es gäbe keine Sprachprobleme. Aufgrund meiner Karriere würde sich vielleicht dort auch die ein oder andere Tür öffnen. Vielleicht tut sich da in zwei Jahren etwas.Ja, und da wollen wir auch im Frühjahr alles tun, damit der Traum vom Aufstieg weiterlebt. Mit der Fortuna noch einmal aufzusteigen, wäre das Allergrößte.