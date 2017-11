Sport Vilseck

17.11.2017

17.11.2017

Der 1. FC Schlicht "hat richtig Qualität", sagt Trainer Stephan Braun. Und seit zwei Spieltagen ein weiteres Stürmerjuwel in seinen Reihen: Adrian Robinson. Warum der Jamaikaner jetzt in der Kreisklasse Süd spielt, hat einen ganz anderen Grund: "Eine Liebesgeschichte ", erklärt der Trainer.

Man sollte seine Tore nicht überbewerten. Der Flo Weiß hat ihm in Theuern drei direkt aufgelegt und bei zweien vorgearbeitet. Stephan Braun, Trainer des 1. FC Schlicht, über Adrian Robinson

Amberg. Vor rund sechs Monaten verschlug es den 31-Jährigen in die Oberpfalz, seiner Freundin wegen, die in Vilseck arbeitete. Der gebürtige Jamaikaner kommt aus Ingolstadt, wo er in der Kreisliga für den Türkischen SV 1972 Ingolstadt spielte. In Schlicht übernahm er das Amt des Co-Trainers bei den B-Junioren, die in der Bezirksoberliga spielen. "Es läuft wirklich gut bei uns und wir brauchen uns nicht beschweren", bilanziert Stephan Braun die bisherige Kreisklassen-Saison.Und dann kam noch Adrian Robinson auf ihn zu: "Ich will wieder ein bisschen kicken", sagte dieser zum Trainer. Ein Glücksfall, denn der Stürmer absolvierte schon ein paar Spiele für Seligenporten in der Regionalliga - und sorgt nun für Furore in der Kreisklasse Süd: Sieben Treffer in zwei Spielen, davon fünf am vergangenen Samstag in Theuern. "Man sollte seine Tore nicht überbewerten. Der Flo Weiß hat ihm in Theuern drei direkt aufgelegt und bei zweien vorgearbeitet", bremst Trainer Braun ein bisschen. Im Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga hat nun der FC Schlicht alle Asse auf seiner Seite und kann bei einem Heimerfolg gegen den SV Kauerhof einen weiteren Schritt gehen. "Unsere Verletzungen konnten wir auch ganz gut kompensieren und auch der schmerzliche Ausfall von Norbert Braun und Ben Hendel wurde weggesteckt", sagt Stephan Braun. Nur der TSV Theuern liegt in der Kreisklasse Süd im Soll, alle anderen Teams haben ein oder zwei Nachholspiele im Gepäck: Zehn sind es bisher insgesamt und die Wetterprognosen lassen gerade für den Sonntag weitere Absagen befürchten. Beim Spiel SV Raigering II gegen die DJK Ursensollen treffen sich zwei Tabellennachbarn mit unterschiedlichen Vorgaben: Bei den kleinen Panduren ist man mit dem Ligaerhalt zufrieden, bei der DJK hätte man schon gerne ein wenig weiter vorne mitgemischt. Der ambitionierte SVL Traßlberg erwartet den SV Illschwang/Schwend. Die Gäste starten als Außenseiter, könnten sich aber bei einer Überraschung und einem Auswärtssieg in der oberen Tabellenregion festsetzen. Beim Derby SV Köfering gegen den TSV Theuern haben die Platzherren die Favoritenrolle. Immer wieder mal erwischt es den FC Neukirchen mit einer Niederlage, sonst wäre mehr als Platz sieben herausgesprungen. Der Gast, der FC Großalbershof, ist die positive Überraschung der Liga. Der TuS Hohenburg verharrt weiter auf dem Abstiegsrelegationsrang. Der soll irgendwann verlassen werden, aber dazu braucht es noch ein paar Punkte. Ob es da gegen den spielfreudigen SV Hahnbach II etwas zu erben gibt? Der SV Etzelwang und die SpVgg Ebermannsdorf müssen den Abstieg in die A-Klasse fürchten - Treffpunkt Kellerderby.

Kreisklasse Süd

17. SpieltagRaigering II - Ursensollen Sa. 12 UhrTraßlberg - Illschwang Sa. 14 UhrSchlicht - Kauerhof So. 14 UhrKöfering - Theuern So. 14 UhrEtzelwang - Ebermannsdorf So. 14 UhrNeukirchen - Großalbershof So. 14 UhrHohenburg - Hahnbach II So. 14 Uhr1. 1.FC Schlicht 15 54:11 422. SVL Traßlberg 15 38:23 323. FC Großalbershof 14 47:19 294. SV Köfering 14 37:17 295. SV Hahnbach II 15 35:17 296. SV Illschwang 14 35:25 267. 1. FC Neukirchen 15 44:24 258. DJK Ursensollen 14 30:29 219. SV Raigering II 14 25:27 1910. SV Kauerhof 14 22:37 1611. TSV Theuern 16 19:42 1412. TuS Hohenburg 15 32:46 1113. SpVgg Ebermannsdorf 14 17:58 314. SV Etzelwang 15 21:81 0