20.06.2017

Der neue Trainer des SV Sorghof, Hans-Jürgen Plößl, möchte dem Team nach der teils zermürbenden Landesliga-Saison die Lust und den Spaß am Fußball wieder zurückgeben: "Da bin ich guter Dinge, dass wir das schaffen." Drei neue Spieler sollen dabei helfen.

Sorghof. Beim Trainingsaufgalopp des SV Sorghof begrüßten 2. Vorsitzender Stephan Kraus, 3. Vorsitzender Oliver Berger und Spielleiter Christian Merkl drei Neuzugänge. Mit Tobias Rudlof (22) kehrt ein SV-Eigengewächs nach zweijährigem Gastsspiel beim Kreisligisten Germania Amberg zurück. Er soll im Abwehrverbund für Stabilität sorgen. Neu in Sorghof sind Paul Schmidt (23, vom SV Kauerhof) und Artur Becker (27, vom SV Loderhof). Schmidt war Kapitän in Kauerhof und dort als zentraler Mittelfeldspieler eingesetzt. Becker hingegen verfügt über langjährige Bezirksligaerfahrung (Detag Wernberg) und kann vielseitig auf den Außenbahnen eingesetzt werden.Plößls Spielerkader ist nach den sechs Abgängen zum Saisonende und den bisher drei Neuzugängen recht dünn. Aber die Liste der Langzeitverletzten hat sich über die Sommerpause etwas gelichtet: Patrick Walzel, Michael Regler und Harry Gittel konnten das Training wieder aufnehmen. Allerdings ist hier ein behutsamer Aufbau angesagt. Sebastian Maul befindet sich im Lauf- und Aufbautraining und möchte nach der Winterpause wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Plößl sieht auch beim Reserveteam genügend Potenzial beim einen oder anderen Spieler, den Sprung in den Bezirksliga-Kader schaffen zu können. Insgesamt ist Plößl zuversichtlich, dass der SV Sorghof in der Lage sein wird, eine gute Bezirksligasaison zu spielen. "Beide Teams sind ein eingeschworener Haufen, die miteinander Gas geben", so seine Einschätzung. Als Saisonziel nennt Plößl in Anbetracht des Umbruches bei der Mannschaft "einen gesicherten Mittelfeldplatz".Co-Trainer und Reservecoach Florian Zippe schätzt die A-Klasse Nord in dieser Saison als sehr stark besetzt ein. Da sein Spielerkader ebenfalls derzeit noch eher dünn erscheint, lautet das Saisonziel ebenfalls "gesicherter Mittelfeldplatz". Die sportliche Leitung teilt die Zielsetzungen der beiden Übungsleiter. Laut Oliver Berger ist der Verein bemüht, noch zwei oder drei weitere Neuzugänge bis zum Ende der Wechselfrist am 30. Juni zu verpflichten.Vorbereitungsspiele 1. Mannschaft: 24. Juni, 17.45 Uhr (H) Inter Bergsteig (Vorspiel Reserven 16 Uhr); 25. Juni, 15 Uhr (H) SV Dieterskirchen; 2. Juli, 17 Uhr (A) SV Thalmassing; 7. Juli, 19 Uhr (A) FC Rieden; 9. Juli, 15 Uhr (A) SpVgg Hüttenbach; 16. Juli, 16 Uhr (H) FC Hersbruck (Vorspiel Reserven 14 Uhr); 22. Juli, Saisonauftakt beim TuS/WE Hirschau.