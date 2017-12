Sport Vilseck

01.12.2017

Die Partie der C-Junioren der JFG Obere Vils in der Bayernliga Nord gegen den ASV Neumarkt findet nicht wie angekündigt auf dem Sportgelände des SV Sorghof statt, sondern wird auf dem B-Platz des 1. FC Schlicht in Ködritz ausgetragen. Der Anstoß erfolgt am Samstag, 2. Dezember, um 13 Uhr. Der Grund: Die Fußballplätze in Sorghof sind nicht bespielbar. Bild: Ziegler