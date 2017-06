Sport Vilseck

Vilseck/Hirschau. Der FC Bayern- Fanclub "Die Kaisertreuen 1995" lädt am Donnerstag, 15. Juni (Fronleichnam), ab 15 Uhr zur Fan-Meile 2017 in die Burg Dagestein zu Vilseck (Kirwastodl) ein. Zu diesem Saisonabschluss wird ein kostenloser Shuttle-Bus eingesetzt. Das Programm: 15 Uhr Kaffee und Kuchen; ab 17 Uhr Meister-Ehrung am Rathaus in Vilseck, anschließend Festzug mit der Ehenbachtaler Trachentenkapelle unter der Leitung von Norbert Allwang; ab 18.30 Uhr Gratis-Festessen und gemütliches Beisammensein bei Blasmusik

Die Abfahrtszeiten des Shuttle-Bus: 14.35 Gebenbach, Kirche; 14.45 Hahnbach, Bushaltestelle Gasthaus Post; 14.55 Rosenberg, Eisenhämmerstr./Einmüd. nach Amberg; 15.00 Rosenberg/Tafelberg, Bushaltestelle; 15.15 Amberg, Maxplatz/Bushaltestelle (Eiscafe Rosini-Seite); 15.30 Bernricht, Anwesen Daller; 15.50 Hirschau, Pizzaria Pino; 15.55 Hirschau/Haidmühle, Bushaltestelle; 16.00 Schnaittenbach, Gasthaus Saller/Bushaltestelle; 16.20 Freihung, Gasthaus zur Post. Rückfahrt ist um 22.30 Uhr in umgekehrter Reihenfolge ab Hotel Angerer.Weitere Info bei Josef Finster und Regina Freitag unter Telefon 0173/8883395 und 0174/9846252 sowie per SMS und Whatsapp.