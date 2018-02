Sport Vilseck

15.02.2018

Die C-Junioren der JFG Obere Vils haben es erneut geschafft und zum zweiten Mal in Folge die Bezirksmeisterschaft im Futsal gewonnen. Damit vertreten sie wie bereits im vergangenen Jahr den Bezirk Oberpfalz bei der bayerischen Meisterschaft. Am Samstag, 17. Februar (ab 10 Uhr) spielen sie in Bad Reichenhall um die bayerische Hallenkrone. In der Sporthalle an der Münchner Allee werden zwölf Mannschaften mit Budenzauber aufwarten.

Dazu zählen die Top 5 der C-Junioren-Regionalliga Bayern der Hinrunde sowie die sieben Bezirksmeister: Rekordsieger 1. FC Nürnberg (2. Regionalliga Bayern), Titelverteidiger TSV 1860 München (3. Regionalliga), die SpVgg Greuther Fürth (5. Regionalliga), der FC Augsburg (4. Regionalliga), SSV Jahn Regensburg (6. Regionalliga), SC Eltersdorf (Bezirksmeister Mittelfranken), 1. FC Passau (Bezirksmeister Niederbayern), TSV München-Milbertshofen (Bezirksmeister Oberbayern), FC Coburg (Bezirksmeister Oberfranken), die JFG Obere Vils (Bezirksmeister Oberpfalz), der FC Stätzling (Bezirksmeister Schwaben) und FC Würzburger Kickers (Bezirksmeister Unterfranken).Für die Jungs der JFG Obere Vils ist dieses Hallenspektakel eine erneute Herausforderung, ihr Können unter Beweis zu stellen.Allerdings darf die Erwartungshaltung nicht zu hoch geschraubt werden, wenn auch der ausgezeichnete vierte Platz im vergangenen Jahr schon etwas verpflichtet. Auch damals hatten sie es mit Regionalligisten zu tun und wurden sogar Gruppensieger.Im Halbfinale musste man aber der SpVgg Greuther Fürth den Vortritt lassen, die dann gegen den TSV 1860 München das Endspiel bestritt.Die JFG-Trainer Wolfgang Ringer und Thomas Pirner werden alles dafür tun, damit ihr Team ähnlich gut von der Bayerischen zurück kommt. Die Auslosung brachte folgende Gruppeneinteilung: Gruppe A: FC Augsburg, SSV Jahn Regensburg, TSV 1860 München, SC Eltersdorf, FC Stätzling, TSV Milbertshofen. Gruppe B: SpVgg Greuther Fürth, 1. FC Nürnberg, FC Passau, JFG Obere Vils, FC Coburg, Würzburger Kickers