Sport Vilseck

27.07.2017

Die beiden Absteiger der Jahre 2016 (SV Freudenberg) und 2017 (FV Vilseck) aus der Bezirksliga Nord bestreiten am Freitag, 28. Juli, um 18.30 Uhr in Vilseck das Eröffnungsspiel der Fußball-Kreisliga Süd. Beide Vereine versuchen, in der anstehenden Saison einen Umbruch zu vollziehen und werden von daher noch nicht das volle Leistungskontingent abrufen können. Trainer Hakan Bozepte war mit der Vorbereitung der Vilsecker einigermaßen zufrieden, da sehr viel ausprobiert wurde und auch die Ergebnisse sich sehen lassen konnten. Zwar wurden die Partien gegen höherklassige Gegner (Quelle Fürth und Gebenbach) verloren, doch wichtig war, dass man die Auseinandersetzungen gegen Mannschaften aus der gleichen Liga (Gleiritsch und Edelsfeld) gewann. Zum Abschluss der Vorbereitung holte der FV beim Mitabsteiger aus Grafenwöhr ein Remis, so dass die Truppe um Kapitän Frederic Pröls (im Bild Zweiter von links) zuversichtlich in die erste Begegnung des neuen Spieljahres startet. Gegen Grafenwöhr kam eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 22,6 Jahren zum Einsatz, die aller Voraussicht nach auch gegen den SV Freudenberg auflaufen wird. Bild: Ziegler