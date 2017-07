Sport Vilseck

28.07.2017

28.07.2017

Sorghof. Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Nord vor heimischen Publikum erwartet der SV Sorghof am Sonntag, 30. Juli (Anstoß 15 Uhr), den FC Wernberg. Die Truppe von Hans-Jürgen Plößl möchte dabei an die solide Leistung beim 3:1-Auftaktsieg gegen TuS/WE Hirschau anknüpfen und erneut punkten.

Allerdings hat der Sieg in Hirschau seinen Tribut gefordert. Abwehrchef Thomas Götzl und Verteidiger Patrick Walzel trugen Blessuren am Knie davon. Bei beiden Akteuren ist der Einsatz gegen Wernberg höchst fraglich. Fehlen wird definitiv Stefan Siegert (Urlaub). Plößl wird daher einige Umstellungen vornehmen müssen. Der SV-Übungsleiter hat mit Akteuren, die am Sonntag nicht zum Einsatz kamen, wie Michael Regler und Neuzugang Tim Doschat, noch gute Alternativen im Kader.Der FC Wernberg sicherte als letztjähriger Aufsteiger in der Vorsaison den Klassenerhalt durch einen starken Saisonendspurt. Mit dem mageren 1:1 gegen Kulmain bei der Heimpremiere dürfte FC-Coach Erwin Zimmermann nicht ganz zufrieden sein. Der SV Sorghof nimmt daher die Favoritenrolle ein und ist gefordert, den als kampfstark einzustufenden Gegner nicht zu unterschätzen.Vor elf Jahren gab es das letzte Aufeinandertreffen beider Teams, damals siegten die "Indianer" mit 2:0. Plößls Fazit vom Saisonauftakt lautet: "Der Sieg in Hirschau war nach der sehr durchwachsenen Vorbereitung Balsam auf die Seele. Wir haben das Spiel verdientermaßen gewonnen, weil wir aggressiv waren und es taktisch gut gespielt haben."Zur nun anstehenden Aufgabe meint der SV-Chefansager: "Wir müssen den Schwung und das Selbstvertrauen vom Hirschau-Spiel mitnehmen und mit der gleichen Intensität, Zweikampfhärte und taktischer Disziplin an diese Aufgabe heran gehen, um unser erstes Heimspiel zu gewinnen". Plößl weiß um die Schwere der Aufgabe, denn der FC Wernberg stellt für ihn "eine gewachsene, gut eingespielte Mannschaft" dar, die sich in den vergangenen Jahre punktuell verstärkte und von ihrer guten Jugendarbeit profitierte. Dennoch hält Plößl einen Dreier für machbar, unter der Prämisse, "dass wir genauso auftreten wie letzte Woche."