Sport Vilseck

25.03.2018

Wernberg/Sorghof. Auf einen "Grand ohne Fünf" musste sich SV-Coach Hans-Jürgen Plößl beim schwer erkämpften 2:1-Auswärtssieg seiner Elf beim TSV Detag Wernberg einlassen. Der SV Sorghof steckte den 0:1-Rückstand kurz vor der Pause weg und drehte die Partie nach dem Seitenwechsel.

Fünf etatmäßige Akteure (Andreas Meyer, Michael Regler, Stephan Siegert, Carsten Steiner und Tim Doschat) fehlten, aber die Elf, die auf dem Platz stand, kompensierte diese Bürde mit viel Lauf- und Kampfbereitschaft. Beide Teams waren zunächst auf Torsicherung bedacht. Wernberg hatte dabei im ersten Spielabschnitt ein leichtes Plus in Sachen Torchancen.Zum ungünstigsten Zeitpunkt für die Gäste - kurz vor dem Seitenwechsel - kam Detag zum Führungstreffer. Ein sehenswerter Spielzug, bei dem Thimo Luff quer legte auf Lukas Hudec, der SV-Keeper Michael Götz keine Abwehrchance ließ, ließ die Lila-Weißen jubeln. Doch die "Indianer" konnten im zweiten Spielabschnitt zulegen. Die Plößl-Elf legte ihre etwas verhaltene Spielweise ab, ging beherzter in die Zweikämpfe und schaltete in den Vorwärtsgang. Dieser Mut sollte belohnt werden. Max Ritter setzte sich am rechten Flügel durch und bediente Udo Hagerer, der aus der Kurzdistanz zum 1:1 traf (50.). Dieses Ausgleichstor beflügelte die Gäste. Ein tückischer Kopfball von Thomas Götzl nach Eckstoß senkte sich zum Entsetzen der Hausherren unter die Querlatte und brachte Sorghof mit 2:1 in Front (66.). Danach verteidigte der SV Sorghof den knappen Vorsprung mit Mann und Maus. Die Bemühungen der Gastgeber, zumindest noch einen Zähler zu behalten, scheiterten am Bollwerk um Sorghofs Abwehrchef Thomas Götzl. Referee David Löw behielt in der hektischen Schlussphase die Übersicht. Einen von Detag geforderten Foulelfmeter gab er nicht. In der letzten Szene des Spieles eilte Udo Hagerer mutterseelenallein auf das Tor zu, doch Torwart Marco Schönberger stand dem möglichen 1:3 im Wege und parierte.SV Sorghof: Götz, Wölker, Rudlof, Götzl, Urbanek, Schmidt (88. Nutz), Regler, Becker, Kraus (82. Ertl), Hagerer, Ritter (89. Schiekofer)Tore: 1:0 (43.) Lukas Hudec, 1:1 Udo Hagerer (50.), 1:2 Thomas Götzl (66.) - SR: David Löw (Jura) - Zuschauer: 150