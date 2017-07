Sport Vilseck

25.07.2017

25.07.2017

Die Leichtathletikmannschaft der Grundschule Vilseck ist Landkreismeister geworden. Bei herrlichem Wetter haben sich auf der Freisportanlage der Grund- und Mittelschule Vilseck drei Mannschaften aus den Grundschulen Auerbach, Freihung und Vilseck an dem Wettbewerb beteiligt.

Im Zuge der Aktion "DFB-Doppelpass 2020: Schule und Verein: ein starkes Team!" wurde er organisiert vom Arbeitskreis Sport in Schule und Verein in Vilseck. Jede Mannschaft trat mit 20 Teilnehmern an. Je zwei Schülerinnen und Schüler legten beim Mannschaftssprint vier mal 50 Meter auf der Rundbahn zurück. Nach jeweils 50 Metern lag ein Reifen am Boden, in den der Läufer einen Tennisring ablegen musste. Der nächste Läufer nahm diesen wieder auf und nahm ihn beim Sprinten zum nächsten Wechsel mit.Beim Mannschaftsweitsprung traten ebenfalls zwei Jungen und zwei Mädchen an. Je vier Schülerinnen und Schüler bestritten die Hindernisstaffel, bei der auf einer 40-Meter-Bahn vier Bananenkisten überwunden werden mussten. Beim Mannschaftsweitwurf wurde mit einem Schweifball geworfen. Viel Kraft war beim Medizinballstoßen erforderlich. Den meisten Spaß hatten die Kinder aber bei der Disziplin "Sackhüpfen". Je vier Schülerinnen und Schüler legten dabei im Pendelverkehr zehn Meter im Sack zurück.