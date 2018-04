Sport Vilseck

20.04.2018

8

0 20.04.2018

Sorghof. Es war die wohl stärkste kämpferische Leistung, die der SV Sorghof in dieser Saison ablieferte. Die musste auch her, um am Freitagabend den ungemein wichtigen 2:1-Sieg im Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TuS Kastl einzufahren und damit Luft im Abstiegskampf zu bekommen. Nachdem Johannes Kölbl die erste gute Chance der Gäste liegen ließ (10.), traf auf der Gegenseite auch Udo Hagerer nach mustergültiger Vorlage von Johannes Regler nicht ins Tor (13.). Dafür nutzte der SV-Torjäger Hagerer wenig später einen kapitalen Fangfehler von Gästetorhüter Thomas Ibler zur 1:0-Führung (17.). Diesen knappen Vorsprung nahm Sorghof dank einer grundsoliden Abwehrleistung mit in die Kabinen. Zuvor zeigte sich der feldüberlegene TuS zu unentschlossen vor dem Gehäuse der Hausherren. Die Plößl-Elf musste mit der schweren Verletzung von Max Ritter (Verdacht auf Achillessehnenriss, 25.) ohne gegnerische Einwirkung eine weitere bittere Pille schlucken. Auch nach dem Seitenwechsel warfen die Gastgeber all ihre Kampfkraft in die Waagschale, um die spielerischen Vorteile und das hohe Tempo der Elf vom Mennersberg zu kompensieren. Ein überragendes Debüt lieferte dabei Philipp Wywiol im Abwehrzentrum ab. Kastl wollte den Ausgleich, doch retteten Paul Schmidt (51.), danach Wywiol (54.) und Patrick Ertl (62.) auf der Torlinie in höchster Not.

Hagerer scheiterte bei einem Konter nach Klassepass von Wywiol am TuS-Keeper (64.). Nach einem Eckball und Kopfballverlängerung von Patrick Ertl aber schaltete Hagerer im Fünfmeterraum am schnellsten und traf zum 2:0 (72.). Kastl gab sich jedoch noch nicht geschlagen. Der Anschlusstreffer durch einen tückischen Aufsetzer aus 20 Metern von Johannes Kölbl war der verdiente Lohn (76.). In der Schlussviertelstunde und der vierminütigen Nachspielzeit wehrten sich die Plößl-Mannen mit aller Macht gegen den drohenden Ausgleich. Das SV-Bollwerk überstand auch den Schlussspurt des TuS unbeschadet.SV Sorghof: Götz, Rudlof, Wywiol, Götzl, Kraus, J. Regler (64. Ritz), Nutz (88. Schiekofer), Schmidt, Meyer, Ritter (26. P. Ertl), HagererTuS Kastl: Ibler, Lother, M. Geitner, Schmid, Brandt (46. M. Kölbl), Weigert; J. Kölbl, Baumer, Schwarzfischer, Mack (80. P. Geitner), BlomeierTore: 1:0/2:0 (17./72.) Udo Hagerer, 2:1 (76.) Johannes Kölbl - SR: Dominik Fischer - Zuschauer: 120