21.02.2018

Souverän und ohne Gegentor wurde die Realschule Auerbach Landkreismeister. Bei der Hallen-Fußball-Landkreismeisterschaft der Mädchen (5.-10. Klassen) in der Dreifachsporthalle Am Schnellweiher in Vilseck belegte die von Fachlehrerin Erika Beyerlein betreute Mannschaft den ersten Platz.

Jeder gegen jeden

Null Alkohol - voll Power

Ausgezeichnet Beste Torschützinnen: Natalie Bär (fünf Tore/Auerbach) und mit je drei Toren Tina Wittmann (Auerbach) und Hannah Makitta (Hahnbach). Beste Torhüterinnen: Nadine Heldmann (Hahnbach), Vanessa Schulz (Dreifaltigkeit) und Clara Riederer von Paar (Krötensee). Beste Spielerinnen: Kristina Ehrlich und Alicia Scheel (HCA), Naima Cherid und Jasmin Wehner (Dreifaltigkeit), Theresa Graf und Delina Bär (Krötensee), Jana Merkl und Sophia Schimpke (Hahnbach) sowie Miriam Schröck und Meike Dimler (Auerbach). (khg)

Bestes Mittelschulteam waren die von Förderlehrerin Evelyn Schmid und Lehrer Wolfgang Schmidt gecoachten Hahnbacher. Unter der Turnierleitung der Pensionisten Konrad Köppl und Hans Grimm sahen die zahlreichen Zuschauer zehn spannende Spiele, geleitet von den Schiedsrichtern Helmut Lippert (1. FC Schlicht) und Klaus-Dieter Seibold (FV Vilseck).Nach dem Modus "jeder gegen jeden" ergaben sich folgende Platzierungen: 1. Realschule Auerbach 12 Punkte (16:0 Tore), 2. Mittelschule Hahnbach 9 (7:3), 3. Krötensee-Mittelschule Sulzbach-Rosenberg 4 (2:5), 4. Dreifaltigkeits-Mittelschule Amberg 2 (1:12) und 5. HCA-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg 1 (1:7).Karl Heinz Grollmisch, der als Mädchen-Fußballobmann das Turnier für den Arbeitskreis "Sport in Schule und Verein" organisiert hatte, ehrte mit dem Vilsecker Bürgermeister Hans-Martin Schertl und Josef Göttlinger (Leiter Sparkasse Vilseck) die Sieger. Jede Mannschaft erhielt eine Urkunde, die Landkreis- und Mittelschul-meister bekamen zusätzlich die begehrten roten Sieger-T-Shirts der Sparkasse mit der Aufschrift "So sehen Sieger aus!".Die Mädchen des HCA-Gymnasiums und der Dreifaltigkeits-Mittelschule Amberg bekamen Geschenke der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit dem Aufdruck "Null Alkohol - voll Power". Außerdem gab es von Bürgermeister Schertl, vom Bayerischen Fußballverband und von Günter Simmerl/Conrad-Sportförderung, Bälle.