Sport Vilseck

26.10.2017

Einen erneuten Anlauf auf drei Punkte unternehmen die C-Junioren der JFG Obere Vils in der Bayernliga am Samstag, 28. Oktober, um 11 Uhr auf dem Sportgelände des SV Sorghof. Gegner ist der Tabellenachte, die DJK Bamberg, die vor Wochenfrist den ASV Neumarkt mit 1:0 besiegte und bisher neun Punkte auf der Habenseite verbuchen kann. Von daher eine Mannschaft, gegen die die Schützlinge des Trainergespanns Ringer/Pirner etwas holen könnten, denn in den bisherigen Begegnungen waren sie mit den meisten Gegnern auf Augenhöhe. Es fehlte aber stets das nötige Quäntchen Glück und sollte das sich doch einmal auf die Seite der JFG schlagen, dann bleiben auch die Punkte in ihren Reihen. Aufgeben tut man sich bei der JFG auf keinen Fall, denn die Jungs kämpfen und laufen trotz aller Negativerlebnisse unverdrossen weiter. Bei einer derartigen Einstellung bleibt auch irgendwann der Erfolg nicht aus.