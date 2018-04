In der Fußball-Bayernliga der U15

Sport Vilseck

24.04.2018

45

0 24.04.201845

Sie haben ihre Chance gewahrt und den Anschluss auf einen sicheren Tabellenplatz erhalten: Mit dem Sieg gegen den Würzburger FV können die U15-Junioren der JFG Obere Vils weiterhin auf den Ligaerhalt in der Bayernliga hoffen.

Die erste Hälfte konzentrierten sich beide Teams darauf, im Defensivbereich gut zustehen um dem Gegner keine Einschussmöglichkeiten zu gewähren. So kam es auch lediglich zu einem Torschuss von Simon Pirner, den der Gästekeeper abwehrte und einer Torchance durch Kevin Hammel, die dieser in aussichtsreicher Position verstolperte, zu keinen nennenswerten Möglichkeiten. Nach der Pause eroberten sich die Hausherren im Mittelfeld den Ball, der dann über zwei Stationen zu Simon Pirner kam, der eiskalt zum 1:0 vollstreckte (50.). Würzburg erhöhte danach den Druck, ohne jedoch gefährlich vor das Tor der Heimelf zu kommen. Am Ende war es ein verdienter Sieg der JFG, die couragiert und äußerst konzentriert zu Werke ging.