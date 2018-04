Sport Vilseck

15.04.2018

55

0 15.04.201855

Der SV Inter Bergsteig nutzt die Gunst der Stunde und dreht nach der Pause gegen einen stark nachlassenden SV Sorghof die Partie in der Bezirksliga Nord.

Sorghof. Die Elf von Markus Kipry gewann das Landkreisderby verdient mit 3:1 nach 0:1-Pausenrückstand. Die Plößl-Elf konnte lediglich im ersten Spielabschnitt eine halbwegs passable Leistung abliefern. Inter Bergsteig war ein Gegner auf Augenhöhe, der den offenen Schlagabtausch suchte. Die Gäste kamen schon vor dem Seitenwechsel zu teils hochkarätigen Torchancen. Beim SV Sorghof hingegen sorgte alleine Udo Hagerer für Torgefahr. Ein kluges Zuspiel von Paul Schmidt genau in die Schnittstelle brachte Hagerer in beste Schussposition und er vollendete routiniert zum 1:0 (39.). Eine Minute später hatte Thomas Götzl das 2:0 auf dem Fuß, doch sein Schuss ging über das von Christopher Hahn gut gehütete Gästetor. Bergsteig versiebte die Ausgleichschance vor dem Pausenpfiff durch Scheinherr (44.), der an SV-Schlussmann Michael Götz scheiterte.Nach dem Seitenwechsel übernahm Inter Bergsteig mit zunehmender Spieldauer das Kommando. Bei den Hausherren machten sich Kräfteverschleiß und nachlassende Konzentration bemerkbar. Der Ausgleichstreffer lag förmlich in der Luft, doch es dauerte bis zur 67. Minute, bis Matthias Schmidt mit einem Kopfballtreffer SV-Torhüter Götz zum 1:1 überraschte. Inter witterte seine Chance und setzte konsequent nach. Dann stand Fortuna Pate für Inter, als ein Freistoß von Thomas Götzl nur haarscharf am Torwinkel vorbeistrich (70.). Aus einem kapitalen Ballverlust in der Sorghofer Spielhälfte entstand das 1:2 durch Jiri Scheinherr (76.). Nachdem Sorghof nichts mehr zulegen konnte, reichte ein langer Ball auf Matthias Schmidt aus, um die Heimabwehr auszuhebeln. Schmidts Heber zum 1:3 (87.) besiegelte eine bittere Heimniederlage für den SV Sorghof. Zudem droht den Indianern mit dem verletzt ausgeschiedenen Martin Wölker ein weiterer längerer Ausfall im ohnehin dünnen Spielerkader.SV Sorghof: Götz, Rudlof, Becker, Götzl, Wölker (24. Nutz/76. Schiekofer), Schmidt (71. P. Ertl), Meyer, J. Regler, Doschat, Ritter, HagererSV Inter Bergsteig: Hahn, Schmidt, Hoffmann, B. Kruppa (67. D. Kruppa), Waschkau, Kubik, Schübel, Mikalauskas, Dauer (83. Jakusevic), Dürbeck, ScheinherrTore: 1:0 (39.) Udo Hagerer, 1:1 (67.) Matthias Schmidt, 1:2 (76.) Jiri Scheinherr, 1:3 (87.) Matthias Schmidt - SR: Sebastian Mauer (SV Bernried) - Zuschauer: 140