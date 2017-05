Sport Vilseck

30.05.2017

145

0 30.05.2017145

Andreas Plößner steht weiterhin an der Spitze des SV Sorghof. Die Mitglieder bestätigten ihn bei der Jahreshauptversammlung ohne Gegenstimmen im Amt.

Vorstand Vorsitzender: Andreas Plößner Stellvertreter: Stephan Kraus und Oliver Berger



Kassenverwalterin: Juliana Graf Stellvertreter: Gerhard Kraus



Schriftführerin: Rebecca Berger-Vogts Stellvertreter: Uwe Wölker



Spartenleiter: Christian Merkl (Senioren), Armin Wölker (Jugend), Sandra Suttner (Damenabteilung), Franz-Josef Kugler-Bierstedt (AH)



Ausschussmitglieder: Benno Meier, Wolfgang Graf, Josef Weiß, Johann Regler, Christian Rudlof, Martin Kraus, Markus Kredler



Kassenprüfer: Hans-Ludwig Götz und Otto Sertl (aha)

Sorghof. Den Neuwahlen waren zahlreiche Berichte aus verschiedenen Sparten und Bereichen des Vereins vorausgegangen. Der Vereinschef ließ vor 51 wahlberechtigten Mitgliedern das Jahr Revue passieren. Hier stach das Kreis-Kirwa-Warm-Up mit Tausenden Besuchern heraus. In sportlicher Hinsicht feierte der SV im Mai: Die Fußballer erreichten durch einen Derbysieg - ausgerechnet gegen den FV Vilseck - den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, den Aufstieg in die Landesliga.Im September vergangenen Jahres konnte nach über einjähriger Planung der Anschluss an die Fernwärme der Firma Götz in Heringnohe umgesetzt werden. Dies hilft Heizkosten sparen. Die Finanzen gestalten sich laut Plößner solide. Der Verein hat einen neuen Rasenmäher angeschafft, der die Vereinskasse mit rund 6000 Euro belastete. Hier galt ein besonderer Dank der Stadt Vilseck, die mit einem Zuschuss in Höhe von 25 Prozent den SV unterstützte. Die Versammlung beschloss, dass der SV die Ehrenamtspauschale einführt.Erfreuliches gab aus dem Bereich der Jugendfußballer zu berichten. Nachdem man 2014 schon einmal einen Versuch unternommen hatte, mit einer G- und F-Jugend in Sorghof zu starten, probierte es der SV 2016 noch einmal. Auch wenn es am Anfang nicht so rosig aussah, haben sich Ausdauer und Geduld bezahlt gemacht. Seit Mai 2016 sind 14 Kinder im G-Jugend-Bereich aktiv.Plößner gab einen Ausblick auf die kommenden Monate: Von Samstag bis Montag, 22. bis 24. Juli, findet die Kirwa statt, Ausrichter ist der SV Sorghof. Die Verantwortlichen hoffen, dass alle Mitglieder mit anpacken. Das Sommernachtsfest ist für Samstag, 19. August, mit den Philseccern geplant. 2019 begeht der Verein sein 50-jähriges Bestehen. Vorstand und Ausschuss entschieden, dass dieses Jubiläum nicht bei der Kirchweih gefeiert werden soll, sondern separat auf dem Gelände des SV.