Sport Vilseck

23.11.2017

23.11.2017

C-Junioren Bayernliga

1. FC Schweinfurt 05 JFG Obere Vils(mc) Am Sonntag, 26. November, geht es für den Nachwuchs von der Vils nach Unterfranken, wo er um 10.30 Uhr bei den U 15-Junioren des Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 antritt. Und eben von diesen Schweinfurtern wurde die JFG in der Hinrunde so richtig abgezogen. 2:7 lautete am Ende das Ergebnis, an dem man lange zu knabbern hatte. Damals wurden aber auch noch sehr viele Fehler produziert, welche die Schweinfurter rigoros ausnutzten. Doch mittlerweile ist viel Wasser die Vils hinuntergelaufen und der Nachwuchs der JFG hat sich in der neuen Umgebung akklimatisiert. Die Fehlerquote wurde minimiert und mit den ersten Punkten wuchs auch das Selbstvertrauen. Diese Tugend konnte man vor allen Dingen in der letzten Begegnung gegen Eintracht Bamberg ausmachen, in der die Jungs des Trainergespanns Ringer/Pirner dem Gegner zeigten, wer der Herr im Haus war. Und genau mit diesem Mut und dem gleichen Engagement muss die junge Truppe auch in Schweinfurt auftreten und in den Anfangsminuten versuchen, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Dass danach JFG-Zeit kommt, hat man in den letzten Spielen deutlich gesehen.