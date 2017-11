Sport Vilseck

17.11.2017

6

0 17.11.2017

C-Junioren Bayernliga

JFG Obere Vils FC Eintracht Bamberg(mc) Ein weiteres Heimspiel steht für die U 15-Junioren der JFG Obere Vils am Samstag, 18. November, um 11 Uhr auf dem Sportgelände des SV Sorghof an. Gegner ist zu Beginn der Rückrunde der Bayernliga Nord der Nachwuchs von Eintracht Bamberg. In der Hinrunde musste die JFG mit 1:3 die Segel streichen, das Ergebnis stand damals bereits zur Halbzeit fest. Und daran krankte es eigentlich in der gesamten Vorrunde bei den JFG-Spielern. Sie kommen schlecht in die Partie und mussten oftmals frühzeitig einem Rückstand hinterherlaufen. Darauf müssen die Trainer ihre jungen Kicker einstellen, denn konditionell sind die Burschen fit. In jedem Spiel zeigt sich nämlich, dass sie mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Gänge kommen und sich auch Möglichkeiten erspielen. Wichtig gegen Bamberg ist auch wieder, dass man von Beginn an in der Defensive gut gestaffelt agiert und dem Gegner möglichst wenig Raum im Spielaufbau lässt. Je länger die "Null" steht, umso größer werden die Vorteile für die Vils-Junioren.