Sport Vilseck

28.11.2017

2

0 28.11.2017

C-Junioren Bayernliga

1. FC Schweinfurt 1:2 (1:2) JFG Obere VilsTore: 0:1 (7.) Florian Schuh, 1:1 (17. Foulelfmeter) Felix Back, 1:2 (21.) Paul Götz - SR: Christopher Hienz (Brünnau) - Zuschauer: 50(mc) Dass die Jungs von der Oberen Vils nach den zuletzt gezeigten Leistungen auch einmal auswärts erfolgreich sein werden, konnte man ahnen. Dass der erste Auswärtssieg aber ausgerechnet beim starken Tabellendritten 1. FC Schweinfurt eingefahren wird, war nicht zu erwarten. Die Gäste übernahmen von Beginn an das Kommando und brachten die Defensive der Hausherren durch gepflegtes Kurzpassspiel ein ums andere Mal in Verlegenheit. Folgerichtig ging die JFG nach einem Eckball durch den aufgerückten Florian Schuh per Kopfball in Führung. Kurz darauf köpfte FC-Spieler Elias Reiher einen Flankenball an die Latte. Durch eine Unachtsamkeit wurde ein Schweinfurter zu Fall gebracht, den Strafstoß verwandelte Felix Back sicher zum Ausgleich. Der Nachwuchs von der Vils ließ sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen. Einen gut getimten Pass von Simon Pirner in die Schnittstelle der Abwehr verwertete Paul Götz zur erneuten Führung. Nach der Pause erhöhte Schweinfurt zwar die Schlagzahl, doch der umsichtig agierende Lukas Gebhard als Organisator der Abwehr und Torhüter Kian Mc Leod erstickten die Angriffe der Gastgeber im Keim, so dass es zu keiner brenzligen Situationen mehr kam.