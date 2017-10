Sport Vilseck

C-Junioren Bayernliga

JFG Obere Vils 3:2 (2:1) DJK BambergTore: 1:0 (8.) Florian Schuh, 1:1 (19.) Michael Theinhardt, 2:1 (31.) Kian Mc Leod, 2:2 (41.) Lucas Schmitt, 3:2 (59.) Elias Hermann - SR: Matthias Zahn (SV Hahnbach) - Zuschauer: 40(mc) In einigen Spielen waren sie bereits nahe dran - am neunten Spieltag klappte es für die Jungs von der Oberen Vils mit dem ersten Sieg. Florian Schuh brachte sein Team nach einem Eckball mit einem platzierten Kopfball in Führung. Die Gäste übernahmen anschließend das Kommando und erzielten durch einen Freistoß von Michael Theinhardt den Ausgleich. Das ließen aber die Hausherren nicht auf sich sitzen. Marius Kollbrand, Paul Götz und Kian Mc Leod hatten innerhalb von zehn Minuten drei Großchancen. Die Führung gelang dann Kian Mc Leod, der nach einem Eckball einen Torwartfehler nutzte und zum 2:1 einköpfte. Die Bamberger glichen nach der Pause gleich aus. Nun war die JFG wieder an der Reihe. Paul Götz setzte sich auf der rechten Seite energisch durch, seine Flanke nahm Elias Hermann direkt und erzielte technisch sauber das entscheidende Tor. In den Schlussminuten hatten sowohl die Gäste als auch das Heimteam jeweils noch eine gute Möglichkeit, am Resultat änderte sich allerdings nichts mehr.