Sport Vilseck

03.01.2018

Hallenfußball ist in den Wintermonaten eine willkommene Gelegenheit für die Vereine, dem runden Leder nachzujagen und die Spieler einigermaßen fit zu halten. Zwar ist es nicht der vom Verband angebotene Futsal, sondern der Hallenfußball nach den alten Regeln mit Rundumbande, der den Zuschauern in Vilseck geboten wird. Die JFG Obere Vils hat es sich zum Ziel gesetzt, über den Dreikönigsfeiertag interessante Jugendturniere im Fußballkreis zu organisieren. Austragungsort ist die Dreifachturnhalle "Am Schnellweiher" in Vilseck. Die Veranstaltung wird von der Raiffeisenbank Sulzbach - Rosenberg finanziell unterstützt. Mittlerweile beteiligen sich nicht nur Mannschaften aus der näheren Umgebung, sondern aus dem gesamten bayerischen Raum.

Freitag, 5. Januar, ab 17 Uhr: U17-Junioren: SpVgg Bayern Hof (Bayernliga), JFG Wendelstein (BOL), SpVgg Bayreuth (BOL), FC Dingolfing (KL), SpVgg SV Weiden (Landesliga), ASV Cham (Landesliga), FC Amberg (BOL), JFG Obere Vils (BOL)Samstag, 6. Januar, ab 9 Uhr: U15-Junioren: FC Edelsfeld, SV 08 Auerbach, FC Amberg II, JFG Haidenaab-Vils, SG Rosenberg, SV Hahnbach, FC Weiden-Ost, JFG Obere Vils IISamstag, 6. Januar, ab 14.30 Uhr: U15-Junioren: SpVgg Landshut (Bayernliga Süd), Bayern Hof (Bayernliga Nord), JFG Wendelstein (Bayernliga Nord), SpVgg SV Weiden (Bayernliga Nord). FC Amberg (BOL), SC Eltersdorf (BOL), SK Lauf (BOL), JFG Obere Vils (Bayernliga Nord)Sonntag, 7. Januar, ab 9 Uhr: U13-Junioren: FC Amberg II, SG Königstein/Neukirchen, SV Hahnbach, JFG Haidenaabtal, SV 08 Auerbach, SG Pegnitz, SV Raigering II, JFG Obere Vils IISonntag, 7. Januar, ab 14.30 Uhr: U13-Junioren: Würzburger FV, FC Amberg, SpVgg SV Weiden, FC Weiden-Ost, JFG Wendelstein, BSC Woffenbach, SV Raigering, JFG Obere Vils (Kreisliga).