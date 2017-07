Sport Vilseck

13.07.2017

12

0 13.07.201712

Zum vierten Mal hintereinander aufgestiegen - wenn das kein Anlass für eine Ehrung ist. Eine solche wurde nun den C-Juniorenfußballern der JFG Obere Vils sowie deren Trainern und Betreuern zuteil. Bürgermeister Hans-Martin Schertl hat das Meisterteam der Bezirksoberliga im Sitzungssaal des Rathauses empfangen und zum Aufstieg in die Bayernliga gratuliert.

Im direkten Vergleich

Der nächste Profi

Nur mit Disziplin

Diese Mannschaft sei das vierte Mal in Folge aufgestiegen und habe damit eine unglaubliche fußballerische Leistung vollbracht, so der Bürgermeister. Besonders begrüßte der Bürgermeister auch die beiden Vorstände der JFG Obere Vils, Wolfgang Ringer und Thomas Hüttner, und alle weiteren Vorstandsmitglieder. Auch die Vorstände der vier Stammvereine waren anwesend. Robert Liermann (FV Vilseck), Ewald Vater (1. FC Schlicht), Andreas Plößner (SV Sorghof) und Thomas Macke (DJK Seugast) sind stolz auf ihre erfolgreiche Jugendmannschaft.Am wichtigsten seien aber die Spieler der Meistermannschaft, die laut Schertl Geschichte geschrieben hätten. Bis zum Erringen der Meisterschaft sei es heuer ein harter Kampf gewesen, der erfolgreich für die Fußballer der JFG Obere Vils endete. Punktgleich mit dem 1. FC Amberg war man im direkten Vergleich und in der Tordifferenz um 28 Tore besser. Die Meistermannschaft hat die letzten elf Spiele souverän gewonnen und die Führung ab dem 16. Spieltag nicht mehr abgegeben.Die Bilanz ist imponierend: 17 Siege, zwei Unentschieden und nur drei Niederlagen, insgesamt 53 Punkte und eine Torverhältnis von 110:19. Die höchste Siege gelangen mit 13:0 und 13:1 jeweils gegen das Chamer Land. Torschützenkönig wurde Max Schönberger mit 39 Treffern. Er war damit zum dritten Mal Torschützenkönig in seiner Liga. Die Mannschaft hatte den besten Angriff und die beste Abwehr.Die Trainer Wolfgang Ringer, Erich Pirner und Gerhard Stache haben eine gute Mischung aus jüngeren und erfahrenen Spielern gefunden. Heuer hätten sie den anderen Teams gezeigt, wie in Vilseck Fußball gespielt werde, so Schertl, nämlich sehr erfolgreich. Der Bürgermeister erinnerte sich, dass vor etwa 40 Jahren die A-Jugend des FV Vilseck für einige Jahre in der Bezirksliga, wie damals die höchste Spielklasse der Oberpfalz hieß, gespielt hat. Mit dem Aufstieg in die Bayernliga haben die C-Junioren dies nun gesteigert.Diese Mannschaftsleistung sei unter dem Aspekt zu erklären, dass viele Auswahlspieler in dem Team stehen und ein genialer Spieler, Michael Weiß, nun ein Angebot von Greuther Fürth erhalten hat. Schertl war sich sicher, dass hier der nächste Bundesliga-Profi aus der Stadt heranwächst. Er wünschte ihm dazu viel Glück. Absolut positiv zu sehen sei ferner, dass die restlichen Spieler der JFG die Treue halten und somit Bayernliga-Luft atmen dürfen. Neben den genannten Trainern und Betreuern dankte der Bürgermeister Team-Manager Klaus Maulbeck und Martin Opitz von der C 2 für ihr Engagement. Sein Dank galt auch den Eltern, die ihre Kinder zu den Spielen begleiteten, sie anfeuerten und viele Siege mit ihnen gefeiert haben. Als Geschenk überreichte Schertl der Mannschaft einen Meisterball und einen Scheck über 200 Euro für die Mannschaftskasse.Trainer Wolfgang Ringer bedankte sich bei seiner Meistermannschaft für den Zusammenhalt, die guten fußballerischen Leistungen und vor allem für die gezeigte Disziplin. Ohne sie könne auch mit dem besten fußballerischen Talent nichts erreicht werden. Dessen ungeachtet ist die JFG Obere Vils stets auf der Suche nach neuen Fußballtalenten. Wer in einem tollen Team spielen will, soll sich deshalb bei Thomas Hüttner melden, 0160/96 77 61 01 oder huettnerthomas@googlemail.com .