JFG Obere Vils verliert in Aschaffenburg

Sport Vilseck

07.11.2017

5

0 07.11.2017

C-Junioren Bayernliga

V. Aschaffenburg 4:0 (2:0) JFG Obere VilsTore: 1:0 (3.) David Kinstler, 2:0 (5.) Jan Bartunek, 3:0 (44.) Leon Sauer, 4:0 (50.) Niklas Rothenbücher - SR: Benedikt Bruns (Mensengesäß) - Zuschauer: 50(mc) Nichts zu bestellen hatte die JFG Obere Vils in Aschaffenburg, denn bereits nach fünf Minuten hatten die Hausherren die Zeichen auf Sieg gestellt. Die ersten 25 Minuten war es eine einseitige Begegnung, da die Aschaffenburger klar den Rhythmus bestimmten und phasenweise schalten und walten konnten wie sie wollten. Erst danach konnten die Oberpfälzer das Spiel etwas ausgeglichener gestalten und zumindest das Ergebnis etwas im Rahmen halten. Nach der Pause legten aber die Jungs von der Viktoria nochmals 15 starke Minuten ein und erhöhten in dieser Zeit auf 4:0. Damit waren sie am Ende auch zufrieden und taten nur noch das Nötigste, um das Resultat über die Zeit zu bringen.