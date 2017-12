Sport Vilseck

07.12.2017

07.12.2017

Schlicht. In der Dreifach-Halle am Schnellweiher in Vilseck richtet der 1. FC Schlicht am kommenden Wochenende Nikolaus-Hallenfußball-Turniere für G-, F2-, F1- und E-Junioren mit insgesamt 31 Mannschaften aus. Am Samstag, 9. Dezember, spielen ab 9 Uhr die F2-Teams des FC Edelsfeld, SV Inter Bergsteig Amberg, TSV Kümmersbruck, SV Grafenwöhr, FV Vilseck, der SG Schnaittenbach/Kemnath, SG Haselmühl/Theuern, des SV Hahnbach und des 1. FC Schlicht. Ab 13.30 Uhr spielen die E-Junioren des FV Vilseck, der SG Etzenricht/Weiherhammer, des SV Inter Bergsteig Amberg, SV Grafenwöhr, TSV Königstein, FC Edelsfeld, SC Eschenbach, SV Kohlberg und zwei Teams des 1. FC Schlicht um den Turniersieg.

Am Sonntag, 10. Dezember, sind ab 9 Uhr die G-Junioren an der Reihe. Am Start sind SG Etzenricht/Weiherhammer, SV Hahnbach, SV Grafenwöhr, DJK Ursensollen, SV Kauerhof, FV Vilseck und der 1. FC Schlicht, ab 13.30 Uhr spielen die F1-Junioren des FC Weiden-Ost, FC Freihung, der SG Auerbach, des FV Vilseck, 1. FC Schlicht und SV Grafenwöhr um den Turniersieg.