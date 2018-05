Sport Vilseck

Amberg. Noch 270 Minuten, dann ist auch diese Saison in der Kreisklasse Süd Geschichte: Meisterschaft und Abstieg sind so gut wie entschieden, aber die Relegation bleibt sowohl Richtung Kreisliga wie auch gegen einen drohenden Abstieg in die A-Klasse spannend. Eine überragende Saison mit nur ganz wenig Dellen hat der 1. FC Schlicht gespielt: Der Aufstieg kann mit einem Sieg beim Abstiegskandidaten SV Etzelwang unter Dach und Fach gebracht werden. "Ich bin ein bisschen abergläubisch und habe schon so viel erlebt im Fußball. Wir haben jetzt drei Versuche, einer wird schon klappen", stapelt Trainer Stephan Braun tief.

SV Etzelwang - SpVgg Ebermannsdorf 5:1 (2:1) Tore: 1:0 (6.) Tobias Kummer, 1:1 (7.) Dominik Fischer, 2:1/3:1 (10./55.) Alexander Kloos, 4:1 (75.) Sebastian Miszka, 5:1 (90.) Jürgen Hartmann - Zuschauer: 45

Bereits sicher ist, dass Ebermannsdorf der Kreisklasse Lebewohl sagen muss. So lange ist es noch gar nicht her, da war die SpVgg fester Bestandteil der Kreisliga. Nun geht es darum, sich anständig aus der Liga wie beim fälligen Spiel in Ursensollen zu verabschieden.Vier Punkte Vorsprung hat der SV Köfering auf den SVL Traßlberg, der auf Platz drei rangiert. Diesen Vorsprung würde die Truppe von Coach Jobst auch gerne halten, denn am letzten Spieltag kommt es sonst zum großen "Showdown" im direkten Duell gegen den SVL Traßlberg. Aber die Aufgaben zuvor sind heikel, denn das Heimspiel gegen den FC Neukirchen ist kein Selbstläufer. Beim SV Etzelwang sollte dann am vorletzten Spieltag gewonnen werden. Die Behrend-Brüder zeichnen für den SVL Traßlberg verantwortlich und hoffen natürlich, dass der SV Köfering noch einmal Leine lässt und vor dem Saisonfinale nicht mehr als drei Zähler Vorsprung hat. Dazu muss aber auch erst einmal beim SV Raigering II gewonnen werden. Dann folgt am vorletzten Spieltag gegen den designierten Kreisligisten FC Schlicht noch eine richtige Nagelprobe, unter dem Strich kann man in Sachen Aufstiegsrelegation sagen: "Vorteil Köfering".Diesen Vorteil hat der TSV Theuern am anderen Ende der Tabelle, denn er hat auf Rang elf drei Zähler mehr als der TuS Hohenburg. TSV-Trainer Andy Wächter rechnet mit einem Sieg der Hohenburger am letzten Spieltag gegen die SpVgg Ebermannsdorf. Damit wären beide Vereine punktgleich, wenn sie vorher nicht noch einmal "punktuell" zuschlagen. Drei Zähler wünscht sich Wächter noch, um auf direktem Weg den Klassenerhalt zu schaffen, "das könnte dann reichen". Aber die Aufgaben zunächst beim SV Kauerhof und dann gegen die DJK Ursensollen sind nicht von Pappe.Ähnliche Kaliber warten auf den TuS Hohenburg, der natürlich seinerseits hofft, dass Theuern keine weiteren Punkte mehr holt. Die Lauterachtaler selbst erwarten den FC Großalbershof und treten dann beim SV Illschwang/Schwend an, auch ganz schön knifflige Aufgaben für den TuS Hohenburg. Der Platzvorteil könnte schließlich beim Match SV Hahnbach II gegen den SV Illschwang/Schwend den Ausschlag geben.