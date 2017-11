Sport Vilseck

07.11.2017

Schlicht. Mit dem Erwerb der C-Lizenz für Trainer durch Thomas Hüttner hat der 1. FC Schlicht einen weiteren qualifizierten Übungsleiter in seinen Reihen. Der 30-jährige Hüttner hat sich im Oktober dem entsprechenden DFB-Lehrgang in Oberhaching unterzogen und die Prüfung erfolgreich gemeistert und darf nun offiziell als "Trainer C" (Profil Jugend und Erwachsene im unteren Amateurbereich) im Jugendbereich und bei den Senioren bis hin zur Kreisliga tätig sein. Thomas Hüttner ist auch als qualifizierter Schiedsrichter für den 1. FC Schlicht im Einsatz. Technischer Leiter Stefan Bönisch zeigte sich hoch erfreut über diesen weiteren Schritt Thomas Hüttners, den der 1. FC Schlicht gerne unterstützt hat.