Sport Vilseck

28.07.2017

28.07.2017

er Fink der "Mister 2. Liga"

Vilseck/Düsseldorf. (mr) Die Redakteure des "Kicker" haben gerechnet und gezählt - herausgekommen ist: Oliver Fink ist der "Mister 2. Bundesliga". Der aus dem Vilsecker Ortsteil Reisach stammende Fink hat die meisten Spiele aller aktuellen Zweitliga-Akteure auf dem Buckel. Seit dem Jahr 2009 spielt der Oberpfälzer für die Fortuna vom Rhein, ist mittlerweile Kapitän der Mannschaft und ein wichtiger Ansprechpartner im Verein. 19 Tore hat der 35-jährige Mittelfeldspieler bisher für die Düsseldorfer erzielt. Neben den Zweitligapartien hat er für die Fortuna auch 26 Erstligaspiele absolviert.Fink ist nicht nur der erfahrenste Spieler der zweiten Bundesliga, sondern wohl auch einer der fittesten. Das haben die Kicker-Redakteure zwar nicht mit Daten nachgewiesen, doch der Vilsecker lebt absolut professionell und hat bei den Düsseldorfern ständig mit die besten Leistungswerte.1. SpieltagBochum - St. PauliIngolstadt - Union Berlin Sa. 13.00 UhrDarmstadt - Fürth Sa. 15.30 UhrBielefeld - Regensburg Sa. 15.30 UhrNürnberg - K'lautern So. 13.30 UhrDresden - Duisburg So. 15.30 UhrHeidenheim - Aue So. 15.30 UhrKiel - Sandhausen So. 15.30 UhrDüsseldorf - Braunschw. Mo. 20.30 UhrStatistik