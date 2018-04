Sport Vilseck

08.04.2018

14

0 08.04.201814

Sorghof. Die SpVgg Schirmitz kann doch noch gewinnen. Aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte fuhr die Dütsch-Truppe mit einem verdienten 3:2 gegen den SV Sorghof den ersten Sieg nach der Winterpause ein und kann damit den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga Nord behaupten. Im ersten Durchgang sah es lange Zeit nicht so aus, als dass Schirmitz das Feld als Sieger verlassen sollte. Sorghof bestimmte das Geschehen. Die Platzherren agierten viel zu hektisch und offenbarten auch ungewohnte technische Mängel. Die Gäste gingen in der 40. Minute in Führung, als Udo Hagerer eine Unachtsamkeit in der SpVgg-Abwehr zum 0:1 ausnutzte.

Der Schachzug von SpVgg-Trainer Josef Dütsch, nach der Pause Markus Peetz im Abwehrzentrum agieren zu lassen und im Angriff Bastian Dütsch und Michael Herrmann als Doppel-Zehn stürmen zu lassen, zahlte sich aus. In der 47. Minute köpfte Kormann eine Flanke von Marcel Kargus zum 1:1-Ausgleich ein. In der 55. Minute wurde Dütsch im Strafraum gefoult, den Strafstoß verwandelte er selbst zum 2:1. Die Hausherren ließen nicht locker und erhöhten durch Dominik Bredow auf 3:1. Den Vorsprung hielt Schirmitz bis zur 90. Minute, dann verkürzte Andreas Meyer mit einem Flachschuss ins linke untere Toreck noch auf 2:3. Obwohl der Schiedsrichter fünf Minuten nachspielen ließ und Sorghof nocheinmal Morgenluft witterte, brachte das Dütsch-Team den Sieg über die Zeit.SpVgg Schirmitz: Ramm, Gmeiner, Dütsch, Rothballer (25. Sommer), Hirmer, Lingl (90.+2 Ziegler), Bredow (80. Thorn), Peetz, Kormann, Kargus, HerrmannSV Sorghof: Götz, Rudlof, Regler, Becker, Schmidt, Hagerer, Ritter, Urbanek, Meyer, Doschat, GötzlTore: 0:1 (40.) Udo Hagerer, 1:1 (47.) Benedikt Kormann, 2:1 (55., Foulelfmeter) Bastian Dütsch, 3:1 (60.) Dominik Bredow, 3:2 (90.) Andreas Meyer - SR: Robert Kleffmann (Altenthann) - Zuschauer: 120