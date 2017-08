Schon im zweiten Jahr den Titel eingefahren

Sport Vilseck

03.08.2017

4

0 03.08.2017

Obwohl sie erst das zweite Jahr in einer Mannschaft spielen, errangen die Mädchen und Buben des TC Vilseck den Titel in der U 9-Gruppe im Kleinfeld-Tennis. In fünf absolvierten Begegnungen mit Einzel- und Doppelspielen erreichten sie einen Punktestand von 9:1, das bedeutet vier Siege und ein Unentschieden. Zu den erfolgreichen Spielern gehören Ben Schertl (8:0), Nele Liermann (8:2), Jonas Germershausen (3:1), Leni Gradl (6:1), Mia-Sophie Trettenbach (5:1) und Tim Kohl (2:2). Im Bild sind zu sehen (vorne von links) Mia-Sophie Trettenbach, Leni Gradl und Nele Liermann sowie (hinten von links) Tim Kohl, Ben Schertl und Jonas Germershausen. Bild: exb